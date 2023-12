La Uil: "Alloggi troppo costosi per gli studenti"

Alloggi universitari costosi e lontani dalle facoltà: la Uil ha condotto un sondaggio per capire come vivono gli studenti fuori sede nelle Marche. Pur avendo i requisiti per accedere agli alloggi universitari, molti si trovano a doversi orientare nel privato. Dal sondaggio sugli atenei marchigiani emerge che, per quanto riguarda gli affitti, si trovano non poche difficoltà sia ad Ancona (52,6%), che a Urbino (51,6%), e a Macerata (57%) per prezzi non adeguati e poca informazione. Gli studenti fuori sede si orientano per lo più con social (1 su 3) e passaparola (quasi il 40%). "Il 20% degli intervistati ha un Isee sotto i 10mila euro – spiega Francesco Fioretti, responsabile della Uil Giovani Marche – e quindi il requisito economico per l’accesso all’alloggio pubblico, mentre il 40% ha un Isee sotto i 40mila euro. Frequentare l’università fuori sede incide in maniera importante nel bilancio familiare. Il quadro generale parla di un costo medio che oscilla tra i 200 e 300 euro per soluzioni condivise con altri 2 o 3 inquilini". Per quanto riguarda gli spostamenti con mezzi pubblici, Ancona è la città dove gli studenti utilizzano di più il trasporto locale che, sostanzialmente, viene promosso. "Per incentivare nuove iscrizioni – aggiunge Fioretti – occorre aumentare gli alloggi recuperando le strutture pubbliche inutilizzate e prevedere, a fronte di canoni calmierati, una tassazione agevolata per i proprietari degli immobili".