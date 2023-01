"La valle del Potenza non avrà futuro senza una nuova strada fino al mare"

Settantasette milioni di euro all’anno di perdita, da qui ai prossimi 25 anni per l’intero territorio, se non verrà realizzata la nuova viabilità nella vallata del Potenza. A dare un’idea di quanto pesa il ’non fare’ è Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti durante il convegno ’Valpotenza, il futuro in una strada’ organizzato ieri pomeriggio al teatro Lauro Rossi da Confindustria, Confcommercio Marche centrali, Confartigianato Imprese, Cna, Coldiretti, per parlare dello sviluppo futuro di quella che da sempre viene definita la Cenerentola del Maceratese, la vallata del Potenza. "Le infrastrutture portano ricchezza – ha ricordato il sindaco Sandro Parcaroli -. La Regione sta lavorando per il nuovo ospedale alla Pieve, il Comune di Macerata per il centro fiere a Villa Potenza, che sarà a servizio di tutte le Marche e non solo, inoltre siamo impegnati per il nuovo mercato ortofrutticolo di Piediripa e abbiamo ricevuto fondi per collegare la galleria a Villa Potenza, ma manca una vera strada di collegamento per tutta la vallata". Di idee per sviluppare la zona, però, negli anni se ne sono avute un paio, ma nulla è mai stato concretizzato. L’ultimo progetto, come ha ricordato l’ingegner Matteo Giaccaglia, dirigente dell’ufficio Viabilità della Provincia, risale al 2006 quando l’Ente ipotizzò "un collegamento a quattro corsie fino all’A14, con svincoli a livelli sfalsati e un nuovo casello a Porto Potenza, ma con un consumo di suolo consistente". Per questo il progetto è rimasto nel cassetto. L’attuale strada che taglia la vallata del Potenza resta troppo stretta - con 21 accesi per ogni chilometro ad alto tasso di incidentalità, ben 117 infatti sono stati gli incidenti rilevati (con tre morti e 176 feriti) dal 2013 al 2021 - e non può più essere adatta alla sviluppo di un territorio. Per questo la Provincia, in seguito a un finanziamento di 500mila euro ottenuto nel 2021, ha indetto un concorso di progettazione per un nuovo collegamento tra Villa Potenza fino al cavalcavia dell’A14. "Questo consentirà di acquisire un progetto di fattibilità tecnico-economica molto avanzato – ha aggiunto l’ingegner Giaccaglia – che, se finanziato con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, ci permetterà di andare subito in appalto dei lavori. Nel progetto abbiamo chiesto di migliorare i tracciati esistenti per diminuire il consumo di suolo ed è prevista anche una viabilità ciclabile. Il bando è stato pubblicato il 21 dicembre e acquisiremo il progetto il 25 luglio 2023 per cui possiamo dire che tra pochi mesi avremo un progetto complessivo". Oltre allo studio di progettazione della Provincia, l’assessore regionale Francesco Baldelli ha ribadito l’impegno nella realizzazione del nuovo casello autostradale a Porto Potenza. "Non possiamo chiedere tutto in un’unica soluzione, per cui dobbiamo andare avanti per priorità – ha spiegato -, ma se costruiamo un casello questo non potrà cadere nel vuoto".

b. p.