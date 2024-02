"La variante Cristallo cancella il parco"

Varianti urbanistiche che trasformano in edificabili aree con destinazione agricola o verde pubblico, in città prosegue la raccolta di firme per contrastare il via libera del consiglio comunale all’edificazione commerciale della collina di Costa Martina, dove sorgerà un supermercato, e a quella industriale di un terreno a confine con Montecosaro. Sulla vicenda parla Gabriele Troiani, in passato consigliere comunale del centrodestra. Dopo anni di digiuno dalla attività amministrativa, adesso è in prima fila nella mobilitazione popolare chiede al Comune a fare marcia indietro.

Ha pubblicato un post sugli aspetti ambientali e urbanistici di Civitanova, a partire dal problema della contaminazione dell’acqua che scorre nelle falde idriche "inquinata - denuncia Troiani - e così per chissà quanti anni ancora pagheremo per renderla potabile. Ma non basta, perché l’Ispra ha certificato che il 23% del territorio è stato già cementificato. In questa situazione sono state approvate dai nostri amministratori nuove edificazioni in zona Ceccotti e Sabatucci, poi il 23 dicembre, alle due della notte in consiglio comunale, due varianti al piano regolatore per 134.642 metri cubi". È sul progetto per la collina di Costa Martina che punta l’attenzione: "con la variante Cristallo il parco previsto intorno alla pasticceria San Marone è stato cancellato, sostituito con un nuovo supermercato. C’è a rischio la viabilità di collegamento fra autostrada e ospedale, tra Santa Maria Apparente e il centro. Nei pareri espressi da Provincia e Asur, oltre a questo, vengono evidenziati anche rischi per la salute pubblica".

Un intervento che arriva in giorni in cui sta girando una petizione "necessaria per fare sentire ai nostri quindici consiglieri la gravità e la superficialità delle loro decisioni che snaturano il piano regolatore vigente. Oltre mille cittadini hanno già firmato. Fatelo anche voi" conclude Troiani con un appello a tutti i civitanovesi. La variante è stata votata il 22 dicembre dal solo centro destra, con l’unico no del capogruppo di FdI Roberto Pantella. Quanto alla petizione si può firmare anche ai banchetti organizzati dal coordinamento del centro sinistra aperti in corso Umberto domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 12.30. Possibile firmare inoltre, tutti i giorni, presso l’edicola di piazza Gramsci.