La vecchiaia a Villa Arzilla: trama imprevedibile e tante risate

"La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato alle 21.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo. Ad interpretarlo sarà la compagnia "G. Lucaroni", di Mogliano per la regia di Pietro Romagnoli.

La commedia esce dai canoni del copione classico, che finora aveva distinto i lavori della compagnia di Mogliano e si addentra in un altro genere di storia, almeno per un verso imprevedibile, ma anche molto divertente. Inoltre, oltre a trattare un tema molto alla moda, la pièce presenta un Pietro Romagnoli nelle vesti impegnative di doppio ruolo: interpreta infatti due personaggi speculari nelle fattezze fisiche, ma diversissimi nel loro modo di porsi e nel carattere. Un’interpretazione magistrale quella del regista moglianese, che dà prova sul palcoscenico di una capacità attoriale notevole. Diverse le repliche che la compagnia ha già al suo attivo ed è reduce anche dal Premio del Pubblico ricevuto nella rassegna Dialetiamoci12 a Caldarola. "Ma chi l’ha detto che la casa di riposo è un luogo triste e malinconico? Se non ci credete - afferma scherzosamente Romagnoli - venite con noi a Villa Arzilla, dove gli ospiti sono un gruppo di irriducibili vecchietti, forse un po’ acciaccati, ma sempre pronti alla battuta e a cogliere al volo ogni novità. Se poi ci mettete un prete direttore, un ragazzo del servizio civile, una fisioterapista e un sindaco che li vuole cacciare, la miscela sarà esplosiva".

La rassegna è organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con il comune di Castelraimondo, con sostegno di Regione, Amat e Uilt Marche, e col patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e il contributo di Oro della Terra, Infissi Design e Artigianvetro. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro.