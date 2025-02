La vecchiaia raccontata a teatro

Il teatro Vaccaj di Tolentino torna a essere casa di residenze di allestimento, grazie all’impegno condiviso di Compagnia della Rancia, Comune e Amat. Domenica, alle 17, Paolo Triestino, nella doppia veste di regista e protagonista insieme a un cast di prestigio, presenta "Le Gratitudini". La produzione di a.Artisti Associati ha scelto Tolentino e il Vaccaj come sede di riallestimento e prima tappa della tournée 2025, in esclusiva regionale per le Marche. Adattamento teatrale del romanzo di Dephine De Vigan, lo spettacolo racconta il tema della vecchiaia con sensibilità e delicatezza, costruendo una storia che sa di buono pur senza alcuna fastidiosa retorica. In scena oltre a Paolo Triestino, Lucia Vasini, Lorenzo Lavia e Carmen Di Marzo. Biglietti online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket, e al botteghino del teatro da venerdì con orario 18 - 20, e nel giorno di rappresentazione a partire dalle 15. Info info@teatrovaccaj.it, 0733-960059.