La vecchina arriva sui pattini, parata con i bambini Poi il tradizionale mercatino da mattina a sera

Castelraimondo saluta le festività con l’arrivo della Befana, che domani distribuirà doni lungo corso Italia fino a piazza Della Repubblica e invece di essere in sella alla tradizionale scopa, si muoverà sui pattini a rotelle. Una Befana diversa dal solito grazie alla collaborazione tra Comune e Pro Loco con l’Asd Rotellistica Settempedana. I bambini potranno portare a loro volta dei pattini per seguire la Befana in parata lungo il percorso. L’appuntamento è dalle 17. In corso Italia ci sarà il tradizionale mercatino da mattina a sera.