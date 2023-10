La vedova Attanasio alla consegna dei diplomi a 17 giovani congolesi

Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato a Goma nella Repubblica Democratica del Congo, ha partecipato alla consegna dei diplomi del corso di Quality Food, a Monte San Martino. Questo è stato organizzato dall’azienda Self Globe e dal Fondo di promozione dell’industria della Repubblica del Congo, con il supporto di Unicam. Diciassette giovani congolesi, dai 25 ai 40 anni, tutti laureati nel settore agronomico, per quattro settimane sono stati ospitati nel Maceratese e hanno frequentato il corso, basato sulla conoscenza della gestione igienico-sanitaria della filiera agroalimentare, giunto alla seconda edizione e nato dall’intuizione dell’imprenditore Tarcisio Senzacqua, amministratore unico della Sint Tecnologie e della Self Globe, aziende che nel Congo vantano anni di collaborazione con privati ed enti governativi per progetti di trasformazione agroalimentare. Presenti alla consegna dei diplomi il sindaco Matteo Pompei, il presidente dell’Unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, Senzacqua, il prof. Unicam Carlo Renieri, Jean Dieudonné Kavese (direttore di gabinetto del ministro dell’industria) e Charles Omary Biladi (direttore del centro studi del Fondo di promozione). "Purtroppo Luca non ha potuto vivere la gioia di vedere questi diciassette ragazzi formati e pronti a mettere in pratica le conoscenze acquisite qui in Italia. Avranno un grande avvenire" ha detto commossa Zakia Seddiki.