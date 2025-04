La veglia di preghiera per il Papa: "Da lui una spinta al processo per padre Matteo Ricci beato"

Il Lunedì dell’Angelo ha mostrato al mondo la notizia della morte di Papa Francesco. In questo periodo particolarmente triste, delicato e impegnativo il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, lo ricorda così.

Eccellenza, cosa la lega personalmente a papa Francesco?

"Questi miei dieci anni di servizio episcopale si sono svolti durante il pontificato di papa Francesco; sulla mia nomina c’è la sua firma. Nel mio modo di interpretare questo servizio ho cercato di lasciarmi guidare dal suo esempio".

Fra le tante definizioni su di lui ce n’è una che lei condivide maggiormente?

"La più bella che ho sentito fare riferita a papa Francesco è: ‘era un uomo di Dio’. La condivido pienamente, perché mi sembra davvero che abbia vissuto ambedue gli elementi di questa definizione dando un bellissimo esempio. È stato ‘un uomo’, non un superuomo, e non ha avuto timore di mostrare gli aspetti del suo carattere, la coscienza delle sue capacità e dei suoi limiti. È anche stato ‘di Dio’, mostrando ciò che lo appassionava autenticamente. Da vero gesuita ha sempre cercato di vivere tutto ‘per la maggior gloria di Dio’".

Che rapporto c’è stato fra il papa e lei?

"Il rapporto con lui per me è stato facilitato, perché i miei tanti anni di studio fatti con insegnati gesuiti mi hanno abituato a comprendere ciò che è stato il suo approccio alla vita e alla fede, approccio caratteristico dei figli Sant’Ignazio".

Cosa ricorda dei vostri incontri?

"Non ho avuto molti incontri con lui ma sono stati tutti significativi e quello che ne ho ricavato è stato uno stimolo a impegnarmi al massimo per far avanzare il processo di beatificazione di padre Matteo Ricci".

Cosa pensava il papa in merito a padre Matteo Ricci?

"Papa Francesco era davvero convinto della santità di questo grande gesuita e soprattutto delle idee di rispetto delle diversità culturali tra i popoli e di sforzo per ricondurre tutte le relazioni a un rapporto di amicizia, vicinanza, attenzione all’altro che hanno caratterizzato la vita e l’insegnamento del gesuita marchigiano".

Ad esempio?

"La filosofia dell’amicizia e dell’inculturazione della fede, pilastri del pensiero di padre Matteo Ricci, erano profondamente condivise da papa Francesco che di questo grande maceratese ha fatto un suo maestro e un modello".

Secondo lei in che senso il pontificato di Papa Francesco ha mostrato discontinuità rispetto a quello dei suoi predecessori?

"Molti commentatori, filosoficamente condizionati da una visione della storia come un susseguirsi di eventi rivoluzionari, hanno più volte descritto papa Francesco come un rivoluzionario, ritrovandosi poi spiazzati da certe sue prese di posizione o comportamenti che mostravano, invece, particolare continuità con la tradizione della Chiesa e dei papi suoi predecessori".

Non è corretto, quindi, identificarlo come un rivoluzionario?

"Per capire il pensiero e l’azione di papa Francesco non è giusto parlare di rivoluzioni, ma secondo il pensiero del grande filosofo cattolico Romano Guardini a cui papa Francesco era molto legato, è piuttosto giusto parlare di polarità. Come, infatti, ha scritto nell’Evangelii gaudium la vita si comprende meglio vedendo che scorre attratta da polarità opposte".

Qual è stato il maggior contributo di papa Francesco alla Chiesa attuale?

"Credo che sia stato quello, anche qui come dice nell’Evangelii gaudium, di iniziare percorsi di cambiamento e di evoluzione della mentalità e stile di vita dei cristiani. Molti di questi percorsi di cambiamento li ha solo iniziati, ma già indicando in maniera corretta la direzione".

Lei a cosa pensa nello specifico?

"Al superamento di una visione di Chiesa in cui il clero ha solo la funzione di insegnare e dare ordini e il laicato ha solo la funzione di apprendere e obbedire. Per tracciare un giusto cammino di Chiesa, invece, tutti abbiamo da insegnare e da imparare gli uni dagli altri e tutti ci dobbiamo mettere nelle condizioni di sentirci reciprocamente a servizio degli altri. Ci vorrà del tempo per capire fino in fondo la portata delle sue parole e dei suoi gesti".

Ieri sera nella Cattedrale dei Santi Giovanni Battista e Evangelista si è tenuta una partecipata veglia di preghiera. Si è trattato di un profondo e commosso momento in cui l’intera a Diocesi di Macerata ha affidato il sommo pontefice a Dio.