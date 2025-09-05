La vendemmia nel vivo: "È un’ottima annata, ma i consumi sono in calo"

Un’ottima annata. La vendemmia gioca d’anticipo negli ultimi anni. Umberto Gagliardi, al timone di Vini Gagliardi e presidente dell’Associazione Produttori Verdicchio di Matelica, comincerà questo fine settimana con Merlot e Ciliegiolo, due rossi. Ma qualche collega con vitigni precoci si è già portato avanti, come nel caso di bianchi come lo Chardonnay o basi spumante. "In generale, il trend è anticipare ogni anno di qualche giorno – spiega Gagliardi –. Una tendenza legata anche al cambiamento climatico che ha portato a una maturazione più precoce. Come qualità e quantità (sui 110 quintali per ettaro) siamo in linea con l’anno scorso, che pure era stata una buona annata. La pioggia è arrivata al momento giusto facendo crescere il grappolo e le temperature sono state propizie per farlo maturare. Non è stato un anno caldissimo; sopra i 30-35 gradi la pianta va in sofferenza, mentre intorno ai 26-27 "lavora" meglio". Gagliardi riflette poi sulle opportunità legate all’enoturismo: "La qualità molto alta dei vini del nostro territorio, apprezzata in tutto il mondo, è frutto dell’opera dei produttori. Ma bisogna potenziare infrastrutture, percorsi per bici e moto, piste ciclopedonali, servizi e ricettività se vogliamo attrarre turisti in questo settore". Un altro dato che fa pensare è la "lieve diminuzione del consumo di vino, tra inasprimento delle sanzioni col nuovo codice della strada, cambiamento di stili di vita e abitudini, crisi economica". Stefano Maccaroni, dell’omonima azienda agricola e cantina di Recanati, ha dato il via alla raccolta dell’uva giovedì scorso. "Pioggia, temperature contenute e notti più miti sono gli ingredienti giusti", dice. E, per ovviare alla carenza di manodopera, dato che per formare una squadra di vendemmia gli servirebbero 12-13 persone, da un po’ di tempo è passato alla raccolta meccanizzata con la vendemmiatrice: "È più veloce e si riducono i tempi di ossidazione del prodotto; se il vigneto poi è vicino alla cantina, in mezz’ora il mosto si trova in botte a una temperatura controllata. Studenti e universitari non si trovano; stessa cosa per i pensionati perché si va in pensione sempre più tardi e, arrivati a una certa età, è pesante svolgere questo tipo di mansioni". La settimana scorsa ha iniziato i primi campionamenti per la raccolta Luigi Paccusse, titolare della Fattoria Paccusse di Apiro, presidente della sezione Apiro-Poggio San Vicino Coldiretti. È un produttore di Verdicchio (zona doc di Jesi). "L’attacco iniziale della peronospora (malattia fungina della vite, ndr) – afferma –, tra fine aprile e inizio maggio, non ha compromesso né qualità né quantità. Buona l’escursione termica nella nostra area pedemontana: aumenta l’acidità, che conferisce pregio al prodotto". Anche lui ha notato un calo di consumo di vino, "le famiglie fanno più attenzione a quanto spendono". Comincerà invece la vendemmia dopo metà settembre Dante Duri, della Cantina Fattoria Duri a San Severino, nella parte più vecchia del vigneto impiantata nel ’61, tra Sangiovese, Trebbiano, Ciliegiolo, Malvasia. "Si prevede una qualità altissima, straordinaria – afferma –, partendo da uve sane, e una buona quantità. Le piogge durante l’anno hanno bagnato i vigneti, l’uva non ha sofferto la siccità. I valori sui mosti risulteranno più equilibrati, con fermentazioni regolari". Per la raccolta delle uve di vernaccia nera bisognerà aspettare il 10-15 ottobre. Secondo Coldiretti, si registreranno aumenti produttivi per le principali uve marchigiane, dal Bianchello del Metauro (+10%), al Verdicchio (variabile da +5% a +15%) e Montepulciano (+10%).