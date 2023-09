La vera ricetta dei piatti tipici di Civitanova: tour tra i ristoranti locali

Un tour tra i ristoranti locali, con degustazioni per individuare la vera ricetta dei più importanti piatti tradizionali civitanovesi è l’idea lanciata dalla neo associazione ‘Museo del mare’ che tra le proprie finalità prevede anche la valorizzazione dell’attività enogastronomica e si propone di arrivare a definire un protocollo condiviso sulla preparazione dei piatti tipici della marineria locale. "Il primo piatto preso in considerazione - spiega il presidente Vinicio Morgoni - è ‘Li furbi con gli abbiti’, ovvero il calamaro-polipetto abbinato con le erbe di campo". Primo appuntamento al ristorante Vitanova (palazzina del Lido Cluana) venerdì 27 ottobre alle 20.30 dove verrà presentata la prima ricetta. Per informazioni e per partecipare alle attività dell’associazione telefonare al numero 328.4884763.