La vera storia di quei quaranta banditi

Secondo appuntamento della rassegna letteraria "Aspettando il festival "So…star tra i libri", organizzata dal Comune di Pollenza e dalla Proloco "Corporazione del Melograno" aps. Il comitato organizzativo di "So… Star tra i libri. Festival di pagina in pagina" ha deciso di promuovere una serie di iniziative in attesa della terza edizione del festival letterario che si terrà il 27, 28 e 29 giugno 2025. Domani, alle 18, al Caffè del Teatro, in piazza della Libertà, presentazione del libro "Storia dei Quaranta. La verissima storia de li quaranta banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al Turco", edito da Edizioni Malamente. L’autore Raoul Dalmasso dialogherà con Augusto Ciuffetti. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.