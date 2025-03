La verità sulle bande giovanili. Incontro con Foglia e Marilungo

Nuova stagione di incontri organizzati da Vince Civitanova. Si parte parte con un appuntamento che tocca un tema attuale e urgente: le bande giovanili e la violenza di gruppo, un fenomeno che si sta insinuando nel tessuto sociale e che coinvolge famiglie, scuole e istituzioni. Se ne discute sabato alle 16 nella sala consiliare del Comune (in via Buozzi), con il convegno dal titolo "Sotto la superficie: la realtà delle bande giovanili a Civitanova". Interverranno Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico cittadino per i giovani, e che venerdì scorso ha portato in aula consiliare un corposo lavoro sul fenomeno del disagio giovanile a Civitanova, e Katia Marilungo (nella foto), psicologa, psicoterapeuta e vicepresidentessa di Red-Rete educazione digitale. "Abbiamo deciso – spiegano gli organizzatori – di accendere i riflettori su un argomento che non può essere ignorato e proprio perché crediamo nell’importanza di quanto evidenziato da Foglia in consiglio comunale, abbiamo deciso di trasformare la sua analisi in un’occasione concreta di confronto su un lavoro prezioso per la comunità. Da tempo Vince Civitanova aveva già deciso di dedicare a questo tema il primo appuntamento del suo nuovo percorso". L’ingresso è libero.