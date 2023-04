La Vernaccia fa splendere lo stand della Copagri

Si è conclusa la kermesse veronese di Vinitaly 2023 e per le Marche continua a crescere l’attenzione verso i propri vitigni che dimostrano di essere sempre più all’altezza di quelli italiani. Anche per il 2023 il trend di crescita dell’export del vino marchigiano sarà ultra positivo e supererà di molto l’aumento delle vendite avvenuto nel 2022, che ha toccato quasi un più 26%. La Copagri (Confederazione produttori agricoli), presente con uno stand, ha ospitato una selezione di cantine da tutta Italia di cui tre marchigiane, l’azienda agricola Marchetti di Ancona con il suo Verdicchio, la cantina Villa Pigna di Ascoli Piceno con il Rosso piceno superiore e l’azienda agricola Colleluce di Serrapetrona (Macerata) con la Vernaccia. Tante sono state le visite, in primis del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida, che ha voluto sapere tutto dei vini marchigiani e sulle loro specificità, come quella tutta particolare della vernaccia di Serrapetrona, vitigno unico al mondo con le sue tre fermentazioni illustrate dalla titolare della cantina Colleluce, Franca Malavolta.