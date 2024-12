La versione del prefetto Fusiello: "Passi avanti sulla sicurezza, sinergie per risolvere i problemi"

"Solo con la sinergia di tutti si possono risolvere i problemi, coinvolgendo anche i cittadini". Con questo mantra il prefetto Isabella Fusiello ha fatto un bilancio della sua guida al palazzo del governo a Macerata, in un incontro per lo scambio di auguri al quale ha invitato una delegazione di sindaci, i vertici delle forze dell’ordine, il vescovo, procuratore e presidente del tribunale, i rettori e le associazioni, al Museo della carrozza di palazzo Buonaccorsi.

"Questo per me è stato un anno importante e impegnativo. Abbiamo però avuto la collaborazione di tutte le istituzioni locali, anche attraverso il tavolo per la sicurezza e l’ordine e pubblico", ha ricordato il prefetto, menzionando i protocolli sulla sicurezza, contro il caporalato e per l’inserimento lavorativo degli immigrati in attesa dello status di rifugiati, "anche per dare un senso alla loro vita e alla loro accoglienza. Macerata poi è salita di 12 posizioni nella classifica della sicurezza, un dato di cui dovete essere orgogliosi". Il prefetto ha sottolineato inoltre i numerosi cantieri partiti per la ricostruzione e con i fondi Pnrr, ribadendo l’importanza della collaborazione "che qui c’è stata sempre sia con le istituzioni nazionali che con quelle locali". Il vescovo Nazzareno Marconi ha citato la notizia della speleologa salvata ieri mattina, "estratta dalle tenebre come noi speriamo di essere salvati dalle tenebre delle guerre che ci circondano". Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente della Provincia, ha condiviso l’appello del prefetto Fusiello alla condivisione, alla collaborazione tra tutti i soggetti del territorio.