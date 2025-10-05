La versione di Contigiani: "Lezione dalle regionali, il Pd lavori per ripartire. Un civico per il Comune"

"Una figura civica, ma non un marziano o un coniglio tirato fuori dal cilindro chissà come". Archiviata la sconfitta delle regionali, è questo lo scenario che disegna Ninfa Contigiani, segretaria cittadina del Partito democratico, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera a Macerata.

Contigiani, alle regionali del 2020 il Pd raccolse in città il 25%, alle politiche del 2022 il 20%. Come giudica il 22% di queste elezioni?

"Lo giudico usando la parola stabilità, non era un risultato scontato in una fase in cui il vento tira ancora verso il centrodestra. Credo che il circolo se lo sia guadagnato lavorando con piccoli passi progressivi. Nella situazione generale che non è stata positiva – abbiamo perso –, il circolo di Macerata ha dato prova di aver saputo lavorare a testa bassa, riorganizzandosi e recuperando il dialogo coi cittadini".

Però non siete riusciti a far eleggere Romano Carancini...

"Questo è un grande rammarico, perché il circolo ha lavorato pancia a terra insieme a Romano. Il risultato non c’è stato perché il peso del territorio provinciale è stato greve. Macerata ha fatto il massimo e ha consentito al consigliere uscente di avere un bell’incremento di voti rispetto a cinque anni fa. Ma il rammarico è soprattutto per Macerata: quando in Regione c’è un rappresentante della città è un bene per tutti, al di là degli schieramenti. Tanto più visto che avere un’amministrazione regionale dello stesso colore non ha portato vantaggi a Parcaroli in termini di risultati concreti, a partire dall’ospedale che non c’è".

Nel frattempo Ricci ha annunciato che rimarrà a Bruxelles. Una scelta che al cittadino comune potrebbe risultare indigesta, visto che fino a pochi giorni fa si riempiva la bocca di Marche...

"Capisco benissimo il cittadino normale che si fa domande e corruccia le sopracciglia. Però già l’anno scorso Ricci aveva fatto una campagna elettorale per le Europee calcata sulle Marche, in prospettiva europea. È utile fino a un certo punto che guidi l’opposizione in Regione, è ben utile che stia in Europa tenendo sotto braccio i dossier marchigiani. Avere un referente in Europa è molto importante per le Marche, ed è utile avere in Regione una persona in più che a tempo pieno faccia opposizione in stretto contatto con Ricci".

Nel frattempo in Comune si moltiplicano le fibrillazioni all’interno della maggioranza. Cosa deve fare il Pd nei mesi che vi separano dalle elezioni?

"Continueremo a fare quello che facciamo da un paio di anni. Con il garbo del caso, il Pd si muove per costruire insieme agli alleati. Aspettavamo le regionali come una linea importante per capire il dopo cosa ci offriva. Stante questo risultato, accelereremo un po’ il passo. Abbiamo già lavorato a una bozza di programma del Pd, ora lavoreremo con le altre forze per arrivare compatti alle amministrative".

Il candidato sindaco uscirà dalle primarie?

"Come circolo abbiamo detto che non avremmo imposto le primarie, perché non è questa la fase. Se poi tutti insieme si deciderà che la strada deve essere quella, va bene. Ma assolutamente non è una pretesa del Pd. In questa fase non abbiamo tante possibilità già lanciate tra le quali bisogna sceglierne una. Ora bisogna rivedere lo schema di gioco, e quindi le persone bisogna andarle a scoprire, non c’è niente di scontato. I cittadini vogliono vedere se a Macerata, dove il centrodestra ha dato pessima prova di sé, il centrosinistra è in grado di dare una nuova proposta politica. Non guarderei indietro ma avanti, con una ricerca di contenuti e figure nuove che portino uno sguardo diverso oltre al nostro. Non dico di buttare il vecchio per il nuovo, ma bisogna mettersi in dialogo con nuovi punti di vista e nuove personalità. Va bene anche una figura non della politica professionale o militante, una figura della città, volendo civica".

Un Parcaroli di centrosinistra? Se le vostre critiche all’amministrazione sono fondate, al centrodestra non ha portato benissimo...

"Con Parcaroli non ha portato benissimo, perché la scelta è stata fatta per buttare sabbia negli occhi e con una compagine di alleanza politica inadeguata. Per Parcaroli c’è stata un’inesperienza che si è rivelata inadeguatezza, che si è mischiata all’inadeguatezza di figure del centrodestra che hanno speso poco e male la loro esperienza. Tutto questo ha fatto sì che alle regionali in città la maggioranza ha perso il 5% sul dato regionale: è un segnale che debbono cogliere e mi pare che Alessandrini (il capogruppo della Lega che ha criticato la giunta, ndr) lo stia cogliendo. Quando noi parliamo di una figura civica, pensiamo a una figura non estranea al discorso politico/istituzionale, che sia sempre stata sensibile dal punto di vista dell’impegno civico e della consapevolezza di quello che succede in città. Non vogliamo un marziano, ma una persona autorevole, condivisa e che abbia già una sua autorevolezza in città".

I nomi che circolano – da Carancini a Romano Mari – non sembrano in linea con questo ragionamento...

"Sono due personalità che hanno massima autorevolezza, ma non stanno dentro il ragionamento di attinenza alla nuova città che abbiamo sotto gli occhi. Non lo dico in maniera rigida, ma come valutazione. Alcuni dei nomi che circolano guardano molto indietro. Con queste regionali abbiamo fatto una tappa del nostro percorso: ora è il momento dell’analisi, di cercare di capire dove si è sbagliato e di ripartire. Le regionali devono essere una lezione per il futuro, sebbene con la consapevolezza di aver fatto un lavoro importante".