La versione di Domenico Guzzini: "Siamo stati ingannati da Sposetti, per me è una ferita ancora aperta"

"Questa storia è una ferita ancora aperta", ha detto Domenico Guzzini, ieri mattina in tribunale, nel corso della deposizione sulla truffa milionaria per la quale sono imputati Giuseppe Sposetti, il figlio Emanuele con sua moglie, Cinzia Bianchini, e il commercialista Luca Ferranti. Solo Ferranti ha scelto il processo con il rito ordinario, mentre gli altri tre hanno optato per l’abbreviato. La sentenza per tutti sarà pronunciata il 22 novembre.

Ieri dunque il pm Stefano Lanari ha chiamato a deporre l’ex presidente di Confindustria, che ha ripercorso i fatti iniziati nel 2013. La Fimag, la holding della famiglia Guzzini, aveva nominato come amministratore Andrea Sasso. Questi aveva imposto ai componenti della famiglia che erano nel cda di dedicarsi solo alle attività principali della holding, abbandonando quelle collaterali personali. "Firmato il patto di famiglia, Adolfo, Giovanni ed io fummo avvicinati singolarmente da Ferranti ed Emanuele Sposetti – ha ricordato Domenico Guzzini – che ci proposero un affare: comprare all’asta un terreno in centro a Civitanova, su cui realizzare un parcheggio". L’operazione doveva costare un milione e mezzo, poi invece costò due milioni e 390mila euro. Adolfo e Domenico Guzzini accettarono, ma dato che non potevano comparire in questa operazione, dopo l’impegno con Sasso, si prese l’accordo di costituire una società, la "Depositi & Vendite", il 75 per cento delle quote sarebbe stato assegnato in via fiduciaria a Cinzia Bianchini, il resto a Walter Montanari di Tolentino, che avrebbe ripartito il ricavato con Sposetti e Ferranti, ideatori dell’operazione; i Guzzini avrebbero messo i soldi, e finiti i lavori e pagato il mutuo avrebbero riavuto le quote da Bianchini. "Adolfo era quasi sempre in Kenya e non seguiva le operazioni. A un certo punto, nel 2018 scoprimmo che nella società era subentrato Giuseppe Sposetti, che aveva trasferito le quote a una società di cui noi non sapevamo nulla. Non sapevo che fine avessero fatto i soldi versati da mia madre, ma cercammo un accordo con Sposetti, per riavere le nostre quote. Lui pretese che rinunciassimo ai 500mila euro che non erano più nei conti della società, che pagassimo 25mila euro a Sposetti e che io firmassi una liberatoria per Cinzia Bianchini, per tirarla fuori dalla vicenda. Avremmo dovuto fare un altro finanziamento di due milioni a quel punto, ma non ci fidavamo più, dopo essere stati ingannati. Pagammo quello che ci era stato chiesto, ma da allora non abbiamo mai avuto le quote della società che, per gli accordi presi, erano le nostre, per un’operazione pagata interamente da noi". Dopo di lui, è stato sentito il figlio di Adolfo Guzzini, Matteo, il quale però ha ammesso di aver seguito poco le vicende, vivendo per lo più all’estero. L’udienza è stata dunque rinviata ad aprile per sentire gli altri testimoni.

Poi anche Ferranti potrà dare la sua versione, "e lo farà – anticipa l’avvocato Giancarlo Giulianelli, difensore del commercialista e ieri sostituito dal collega Sergio Del Medico –. Anche dal capo di imputazione si capisce che Ferranti dovrebbe essere un testimone, più che imputato in questa vicenda. In ogni caso, renderà l’esame in aula e quello che dirà sarà molto, molto interessante".