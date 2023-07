La versione di McCourt "Alloggi e trasporti, servono investimenti Ora la città ci sostenga"

di Chiara Gabrielli

"L’università è l’ente principale della città, ha bisogno di essere sostenuta su più fronti: ricerca di strutture ricettive, potenziamento dei trasporti, agevolazioni per studenti. Serve uno sforzo generale per rendere più accogliente questa città".

Rettore John McCourt, Unimc si apre sempre più al mondo ma alcuni problemi restano. Partiamo dal calo di iscritti.

"Un piccolo calo degli iscritti c’è, di circa 400 studenti, ma tutto sommato i numeri tengono, grazie alla qualità dell’insegnamento e della vita qui. Abbiamo puntato molto sullo slogan, ‘Your time, your place’, cioè tempo per lo studente, per crescere, l’università non come una corsa a ostacoli ma luogo per maturare. L’università però non può fare tutto da sola, chiediamo ancora una volta alla città di sostenerci. Un problema è ma la mancanza di strutture residenziali. Ci vorrebbero investimenti importanti".

La situazione com’è ora?

"Con l’ex hotel Claudiani e il piccolo albergo La Piaggia, abbiamo aggiunto 110 posti. Sono tutti strapieni, naturalmente. Chiederemo anche all’Erdis di impegnarsi in questo senso. Il governo mette a disposizione dei fondi ma i posti spesso devono essere realizzati in tempi impossibili, per questo abbiamo preso strutture già funzionanti. Se vogliamo far crescere il parco residenziale, a livello governativo e regionale devono darci tempistiche più ampie. Stiamo lavorando anche con privati per aprire strutture in centro".

E sul fronte trasporti?

"In settimana incontrerò il presidente dell’Apm. Urgono collegamenti più funzionanti, l’abbiamo chiesto alla Regione noi tutti, i quattro atenei, insieme. Non è possibile che l’ultimo treno per Civitanova parta prima delle 20. Basterebbe un treno o un bus a mezzanotte".

Quanto conta l’Università per la città?

"Quando finisce il semestre, la città si svuota. Bisogna cercare di accogliere al meglio sia gli studenti che le loro famiglie, che fanno fatica anche solo a parcheggiare l’auto o a trovare un posto per mangiare o fermarsi a dormire. Ieri (lunedì) è stata molto dura trovare un ristorante aperto a pranzo. Stiamo poi lavorando ad agevolazioni per chi si iscrive, come sconti su cena e parcheggi, abbonamenti, rinnovo di convenzioni. Il costo della vita cresce e le famiglie sono sempre più in difficoltà, questa sta diventando una delle ragioni per cui non mandano i figli a studiare in presenza. Non possiamo abbassare ancora di più la tassa di iscrizione, però possiamo offrire servizi vantaggiosi. Mancano anche gli alberghi".

La città propone molti eventi.

"Va benissimo il concerto rock o l’opera lirica, ma se porta un vantaggio alla città. Non può tradursi solo nell’arrivo di mille macchine che ripartono subito dopo l’evento, ma in un giro di almeno un paio di giorni, con visita ai musei, alla città e all’Università. Stiamo puntando sul turismo e sulla cultura, ma non può essere una toccata e fuga".

E a livello di aule?

"Un auditorium grande non è previsto, in centro non ci sono spazi, ne costruiremo uno a fianco di Villa Lauri. Ma mi interessa di più avere laboratori e aule per la didattica quotidiana. La Loggia del Grano è completata, a breve iniziano i lavori a Giurisprudenza e a Palazzo Ugolini, mentre quelli per il centro sportivo (Cus) in viale Indipendenza sono iniziati, li completeremo entro il 2025. Sono ripartiti orchestra, coro e gruppo teatrale e ottobre tornerà l’Unifestival".