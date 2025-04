La versione di Parcaroli: "Bretelle e sottopasso, ora la musica è cambiata"

"La musica è cambiata rispetto ai tempi del centrosinistra". Così Sandro Parcaroli commenta gli ultimi passi in avanti sul fronte delle infrastrutture e delle opere pubbliche. Lo fa elencando i progressi registrati sul collegamento tra via Martiri delle Foibe e Villa Potenza, sulla bretella via Mattei-Pieve e sul sottopasso di via Roma. Spesso criticato per la sua afasia sui temi al centro del dibattito politico, in questa settimana il primo cittadino sembra aver cambiato strategia e se ne è uscito con tre comunicati al vetriolo su mattatoio, sanità e lavori pubblici, nei quali ha rivendicato i suoi meriti e polemizzato con l’opposizione. Dopo le uscite al vetriolo seguite all’accordo con l’imprenditore Ilario Marcolini per il mattatoio e all’arrivo di un apparecchio per la chirurgia robotica in ospedale, ecco che tocca alla viabilità. "È stata pubblicata la gara per la progettazione della bretella che collegherà via Martiri delle Foibe con Villa Potenza – spiega –, una strada di due chilometri con un tratto in galleria e un viadotto finale fino alla rotatoria dopo il ponte di San Giovanni Paolo II. Sono in corso le procedure espropriative per la realizzazione della strada tra via Mattei e la Pieve: ho partecipato al cda della Quadrilatero e i tecnici hanno detto che i lavori inizieranno tra un paio di mesi". In verità, quello che dovrebbe arrivare a giugno è il progetto esecutivo, ma poi bisognerà aspettare altri mesi per i vari pareri e l’istruttoria. Quindi i tempi saranno ben più lunghi. "Rush finale – prosegue il sindaco Parcaroli – anche per il sottopassaggio ferroviario di via Roma che andrà a risolvere un incubo pluridecennale dei maceratesi, spesso bloccati in attesa del passaggio del treno".

Quindi la stoccata al centrosinistra: "Sicuramente le opposizioni contesteranno anche questo, glielo lasciamo fare volentieri. Noi alle parole preferiamo i fatti, i fatti parlano per noi. Ci sono gli atti, ci sono i finanziamenti, ci sono i cantieri. Visto che c’è chi si ostina a negare perfino l’evidenza, ricordo agli smemorati che sono appunto prossimi a partire i lavori per quella via Mattei La Pieve che un certo sindaco del centrosinistra anni fa non volle far realizzare alla Quadrilatero dicendo che l’avrebbero fatta da soli. Si è visto come, il nulla. Ora partono le opere, la musica è cambiata rispetto ai tempi di quel centrosinistra che tentò perfino di opporsi all’azione dell’allora viceministro Mario Baldassarri che di dotarsi della la Civitanova-Foligno". Secondo Parcaroli, "Macerata ha cambiato marcia e senso di marcia: non c’è più il centrosinistra del no, le opere ora si realizzano grazie alla filiera istituzionale formata da Comune, Provincia, Regione, Ministero. Ho citato alcune opere tra le più attese dai maceratesi, in questi anni abbiamo reperito i finanziamenti e sono in corso lavori per oltre 150 milioni, somme mai viste prima. Non sono soldi piovuti dal cielo o arrivati per caso: abbiamo studiato, lavorato sui progetti, partecipato ai bandi e li abbiamo vinti, abbiamo chiesto sostegno a Regione e Ministero per ridare al nostro capoluogo di provincia il giusto ruolo di protagonista iniziando dalla viabilità".