La versione di Sauro Grimaldi: "Strade, priorità alla Val Potenza. Avanti col termovalorizzatore"

Il costo dell’energia alle stelle, il problema rifiuti, l’inverno demografico, le infrastrutture non al passo con i tempi, la ricostruzione post sisma, le conseguenze della guerra sulle imprese: ecco i problemi e le sfide che ci attendono. Sauro Grimaldi, presidente di Confindustria Macerata, guarda al 2025, anno in cui finirà il suo mandato.

Presidente, la situazione è migliorata o peggiorata rispetto alla sua nomina avvenuta quattro anni fa?

"Credo che in questo periodo si sia lavorato bene, sebbene le difficoltà non siano state poche, penso al Covid che ha fermato l’economia e alle cicliche crisi economiche. Di fronte abbiamo avuto tante sfide e ho potuto contare sull’apporto di persone molto professionali, la struttura maceratese di Confindustria è molto ben organizzata ed è un punto di riferimento per gli imprenditori".

Lei è titolare di un’azienda edile, come sta procedendo la ricostruzione?

"C’è ancora molto da fare. Il commissario Castelli ha impresso una notevole accelerazione all’apertura dei cantieri e c’è un confronto aperto con la struttura commissariale".

Allora tutto bene?

"C’è il rischio di rallentare il delicato e complesso percorso della ricostruzione per la progressiva restrizione dell’utilizzo dello opzioni sconto e cessione dei crediti che cesserà a fine dicembre, salvo auspicate proroghe".

Lei parla di carenza nelle infrastrutture, il discorso è circoscritto alla rete viaria?

"Non solo, la provincia è penalizzata dalla carenza della banda larga. Ora si stanno facendo dei lavori per mettere la fibra, ma il rischio è che questi investimenti siano superati dalla possibilità di avere in futuro quei servizi collegandosi a un satellite".

E sul piano delle strade? Si è potuto toccare con mano i benefici della superstrada Foligno-Civitanova.

"Sono molto soddisfatto che attraverso un lavoro collegiale abbiamo indicato nella Val Potenza l’intervento prioritario della provincia. La strada Potenza Picena-Fiuminata è stata individuata come fondamentale da una cabina di regia formata da Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato e associazioni dell’agricoltura. È per me importante che questa arteria sia tra gli obiettivi e adesso la Provincia farà il progetto".

Quali sono stati i numeri della crisi economica?

"Lo scorso anno abbiamo avuto dalle nostre aziende 94 domande di cassa integrazione guadagni ordinaria. I settori più colpiti sono stati calzature, metalmeccanico, gomma e plastica, legno. Ricordo poi le conseguenze del caro energia: in Italia il costo è il doppio rispetto a Francia, Spagna e Germania, e le conseguenze delle guerre".

Le famiglie avvertono sul loro portafoglio quanto costa portare in altre province i rifiuti. Le aziende in quale modo vengono colpite?

"La gestione dei rifiuti rimane una sfida continua, se non si va decisi sulla realizzazione di un termovalorizzatore si rischia di appesantire le dinamiche competitive delle imprese maceratesi. Siamo l’unica realtà priva di una discarica di appoggio per i rifiuti speciali".

Cosa fare perché gli imprenditori possano trovare con più facilità personale qualificato?

"Abbiamo puntato sui rapporti con le scuole, le Università e sulle Fondazioni ITS. Poi c’è anche chi ha pensato a fare formazione in azienda con chi va in pensione che si mette a disposizione delle nuove leve".

Tanti i problemi sul tavolo, quali strade da battere per risolverli?

"Occorre lavorare in squadra con una unica cabina di regia formata da attori pubblici, associazioni di rappresentanza del sistema delle imprese e sindacato".