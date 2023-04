La versione di Scaramazza "Ircr, sindaco poco leale"

"Ora che la storia delle nomine per la presidenza e il cda dell’Ircr sembra essere arrivata al termine, e dico sembra perché alle dichiarazioni del sindaco non ha fatto seguito il decreto di nomina, ritengo opportuno esprimere il mio pensiero visto che, mio malgrado, sono stata per tanti giorni protagonista delle cronache locali". Patrizia Scaramazza, che in tanti hanno pensato candidata – poi mancata – alla presidenza dell’Ircr, è "pacatamente arrabbiata". In particolare con il sindaco, Sandro Parcaroli, che considera il regista di una operazione nell’ambito della quale si è sentita usata, "una trappola nella quale sono caduta anche a causa di una mia debolezza". La sua debolezza – dice – è quella di aver sognato – e di sognare – di realizzare a Macerata una struttura per disabili, anche in forza della propria esperienza familiare, visto che ha un fratello rimasto paralizzato a seguito di un incidente in moto accaduto molti anni fa. "Posso provare quanto le racconto, ho conservato lo scambio di messaggi relativi a questa vicenda con i diversi interlocutori", afferma la Scaramazza. "Già dal marzo 2021, ho avuto con il sindaco un rapporto costruttivo, proprio nella logica di prendere iniziative a favore delle persone svantaggiate. Ed è in questo contesto che ho informalmente parlato anche di Ircr. E ho avuto la sensazione – ovviamente sbagliata, con il senno di poi – che il sindaco fosse interessato a questo mio progetto. Il rapporto si è poi raffreddato quando, il 2 novembre 2021, nonostante sulla mia auto fosse ben visibile il tagliando per disabili (con me c’era mio fratello), mi è stato vietato l’ingresso al cimitero perché era stata emanata un’ordinanza che lo permetteva solo in determinati orari. Ordinanza che, poi, è stata revocata". Da quel momento i rapporti con il sindaco "sono stati improntati al più rigoroso formalismo". E veniamo ai giorni nostri. "Circa due mesi fa, mi ha telefonato la consigliera regionale Anna Menghi, dicendomi che era a colloquio con il sindaco che l’aveva autorizzata a chiamarmi per accertare la mia disponibilità a ricoprire la carica di presidente dell’Ircr. E io, in virtù dell’esperienza che ho maturato in tanti anni di dirigente nel pubblico impiego, e volendo mettermi al servizio di una importante istituzione, ho dato il mio assenso. Dopo le prime riunioni politiche mi è stato detto dalla consigliera Menghi e da Aldo Alessandrini che era stata raggiunta un’intesa di massima sul mio nome. Poi, dopo alcuni giorni, mi hanno detto che erano insorti problemi. E si sa come è andata a finire. Per quanto mi riguarda, forse è stato meglio così. Non voglio però passare sotto silenzio l’atteggiamento a mio avviso poco leale e inaffidabile del sindaco".

Franco Veroli