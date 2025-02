La versione di Tombolini: "Occasione per ragionare su quello che ci circonda"

Cronisti in classe offre ai ragazzi l’occasione di fermarsi un attimo per riflettere e per ragionare su ciò che li circonda: ciò è fondamentale per la crescita della persona. Massimo Tombolini, dg del Banco Marchigiano, individua uno degli aspetti dell’iniziativa promossa da Il Resto del Carlino e sostenuta dall’istituto di credito con sede a Montecosaro. "Adesso – aggiunge – le situazioni si susseguono velocemente e penso che sia importante anche fermarsi per capire cosa sta succedendo, per approfondire i vari temi proposti ogni giorno".

Ma ci sono anche altri elementi positivi dell’iniziativa. "La competizione, che è il sale della vita ed è uno stimolo. Poi il lavoro di squadra, che offre la possibilità di confrontarsi, di iniziare a ragionare su una logica in cui siamo uguali ma diversi, ed ecco la necessità di fare una sintesi nella convinzione che insieme si va più lontano". Molti di questi ragazzi sono chiamati a tracciare la loro strada e la scelta della scuola superiore rappresenta un altro momento chiave della loro formazione.

Non è una scelta semplice e Tombolini ricorda quando in terza media fu chiamato a farla. "A quei tempi c’era la credenza di scegliere le superiori nella logica che dopo cinque anni si poteva smettere gli studi per iniziare a lavorare: così ho optato per Ragioneria". È interessante vedere se oggi farebbe la stessa scelta. "Se potessi tornare indietro ne farei un’altra. Adesso i ragazzi hanno molte più opportunità di crescita e di valorizzazione, penso a un liceo, mentre ai miei tempi c’era la convinzione che fare una scuola tecnica avrebbe offerto più chance di trovare un’occupazione essendoci i distretti industriali".

Ci sono materie come la matematica e l’economia che per molti studenti sono degli spauracchi: come è possibile renderle più attraenti e destare nei giovani la curiosità? "A casa mia siamo tutti matematici, è una materia che ami oppure odi, ma penso che possa derivare dall’approccio o dal tipo di impostazione. Ci sono divulgatori che riescono a catturare l’attenzione attraverso modalità giocose con cui approcciare una questione utilizzando diversi strumenti. Oppure si potrebbe provare a gestire in piccole squadre alcuni problemi sulla parte fisico-matematica per allineare le competenze tra ragazzi".