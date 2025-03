La via che collega Macerata a Foligno tra cultura, piatti tipici e tradizioni

Cosa hanno in comune la via Lauretana, Giacomo Casanova, i pellegrini e i ristoranti lungo la strada che collega Macerata a Foligno? E come si intrecciano questi elementi con la patata rossa di Colfiorito e la lenticchia? Queste domande, apparentemente lontane, hanno trovato risposta in un incontro speciale organizzato congiuntamente dalle delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina di Macerata e Foligno. L’incontro si è svolto vicino al punto in cui passa il confine amministrativo tra le Marche e l’Umbria, due territori che, pur separati da linee amministrative, sono legati da una tradizione culturale, gastronomica e sociale. Pierpaolo Simonelli, delegato di Macerata ha offerto uno spunto nostalgico e affascinante con un viaggio immaginario negli anni ’70, quando i ristoranti lungo la 77 erano punti di riferimento per i viaggiatori.