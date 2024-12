La via dei presepi nelle frazioni. Viaggio fra tradizioni e passione

"La via dei presepi", ormai da otto anni, anima le frazioni di Caldarola e Cessapalombo. Organizzata dagli abitanti di Valcimarra, Pievefavera, Croce, Vestignano e Villa di Montalto in collaborazione con i Comuni di Caldarola e Cessapalombo, l’iniziativa fonde artigianato e creatività, proponendo una straordinaria esposizione di presepi realizzati a mano.

"La via dei presepi" è nata nel dicembre 2016 per far sentire la voce di queste piccole comunità devastate dal sisma. Fino al 19 gennaio è possibile ammirare questi piccoli capolavori realizzati all’interno dei borghi.

"Ogni frazione – evidenzia Matteo Vergari, tra gli organizzatori – racconta una storia diversa, intrecciando scene sacre e dettagli ispirati alla vita quotidiana. L’evento è una occasione per riscoprire il significato autentico del Natale e valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio".

"I presepi esposti sono opere d’arte – aggiunge il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni –. Il percorso è adatto a tutti: da chi sceglie di spostarsi in auto e poi fermarsi a passeggiare tra le viuzze delle splendide frazioni a chi invece preferisce muoversi a piedi, in bici o in e-bike e unire l’attività sportiva alla cultura e alla tradizione".