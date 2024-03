La viabilità del futuro tra strade e parcheggi

C’è tempo sino a mercoledì per presentare in Comune eventuali osservazioni al Pums (Piano urbano di mobilità sostenibile) approvato nelle settimane scorse dalla Giunta di Recanati e che è stato anche oggetto di un’assemblea pubblica circa un anno fa. Dovrà poi arrivare all’aula consiliare per la sua approvazione definitiva. A tracciare una proposta su come sarà la viabilità futura, parcheggi e strade da realizzare nella cittadina leopardiana, è stata la Sintagma Srl che già aveva messo mano al progetto nel 1998 (l’ultimo piano del traffico approvato risale alla fine degli anni ’90).

Il lavoro è frutto di una prima fase di studio e approfondimento che è stata un’indagine di quelle che sono le problematiche della viabilità cittadina tenendo conto che, rispetto al passato, sono aumentate le auto, e di conseguenza il traffico, ma anche le persone che si muovono in bicicletta – seppur ancora non tante – e a piedi, quest’ultime in gran parte turisti. I maggiori spostamenti in città avvengono di mattina e sono brevi, di appena 3-4 chilometri, giusto la strada per raggiungere le scuole o il luogo del lavoro e purtroppo quasi tutti più o meno negli stessi orari. Il mezzo più usato per arrivare o partire dal comune leopardiano è l’auto privata per il 79%, utilizza l’autobus solo il 12% delle persone e solo l’1% utilizza la moto, nonostante che a Recanati sia nato e risieda il campione del mondo Franco Uncini.

Il piano, quindi, ha censito le strade più transitate e quelle con maggiori incidentalità. Due sono considerate più ad alto rischio: via Nazario Sauro, all’altezza degli incroci con viale Moro, via Trento e via dei Cappuccini, e via Cupa Madonna di Varano che passa davanti al cimitero civico all’altezza dell’incrocio con via Ceccaroni. Il piano ha previsto, per aumentare la sicurezza, di ricorrere a dei rallentatori di velocità con delle piazze traversanti che altro non sono che dei rialzi della pavimentazione stradale.

Previsti inoltre collegamenti più agevoli con le piste ciclabili del Potenza e del Musone e strade di collegamento con il territorio che allo stato attuale non si presentano sicure ed agevoli come la bretella Paolina, altra strada ad alto rischio di incidenti per il manto stradale altamente sconnesso. C’è poi la necessità di favorire l’utilizzo dei parcheggi con una maggiore segnaletica. Quello del centro città, che consta di parecchi posti auto, sia coperti che a raso, si presenta per buona parte dell’anno quasi vuoto, almeno la parte scoperta. Il problema da risolvere, secondo il piano, è quello di un indirizzamento degli automobilisti, con una segnaletica più adeguata, ma anche percorsi stradali più agevoli. Risultato che potrebbe essere raggiunto, o di gran lunga migliorato, con la costruzione della nuova scuola Gigli che si ritrova a ridosso del mega parcheggio e i cui lavori dovrebbero iniziare a giorni.