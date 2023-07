La vigilia di Pinamonti "Una Carmen su misura per lanciare lo Sferisterio nel panorama europeo"

Dopo aver accettato una sfida non facile nel 2021, arrivando a fine dicembre alla guida del Macerata Opera Festival e dovendo programmare una stagione in meno di tre mesi, il direttore artistico Paolo Pinamonti è pronto a inaugurare, domani con la Carmen, la sua seconda stagione allo Sferisterio.

Direttore, che stagione sarà la 59ª?

"Ho cercato di mantenere inalterata quell’idea di festival declinato al plurale, quindi non solo un festival lirico, ma dove anche la musica sinfonica, il balletto, la musica cinematografica e quella da camera, fossero presenti. Sono convinto, infatti, che un festival, come accade per i grandi appuntamenti estivi europei, debba avere una programmazione plurale, non solo legata all’opera lirica, anche se lo Sferisterio per tradizione ha questo forte richiamo. Ma anche nelle passate stagioni un concerto o un balletto erano presenti, per cui recuperarli in maniera sistematica per far sì che il pubblico progressivamente si abitui a questa caratteristica, credo sia importante".

La partenza della nuova stagione, almeno stando ai primi risultati della biglietteria, è positiva?

"Sì e ne sono molto contento. So che i concerti non vendono subito bene come gli spettacoli lirici, ma anche quelli stanno crescendo nelle vendite. Per quanto riguarda le opere, invece, il responso della biglietteria per ora è ottimo, con un incremento significativo rispetto alla stagione scorsa".

Ad aprire la stagione, domani, sarà la Carmen firmata dal giovane regista Daniele Menghini.

"Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto con Daniele, con Donato Renzetti (direttore musicale del Mof, ndr), con tutti i cantanti e con lo staff che hanno ripensato una Carmen legandola profondamente alla specificità dello Sferisterio. Sono stati trovati, attraverso un lavoro di ricerca drammaturgico molto approfondito, infatti, dei legami tra il mondo delle giostre taurine che si svolgevano allo Sferisterio e la corrida, tra il mondo di Carmen zingara con quello dei riti dei carnevaleschi ancestrali. Quindi, è stato un ripensare Carmen recuperando la tensione espressiva che l’alterità aveva nel 1875 con gli occhi della nostra contemporaneità. Sono molto soddisfatto dei cantanti e il maestro Renzetti sta svolgendo un magnifico lavoro con la Form. Renzetti ha questo senso del rubato costante nella partitura, per cui tutto fluisce in maniera naturale, con dei colori meravigliosi che riesce a dare grazie all’orchestra che si adattano perfettamente alle immagini che il regista ci fa vedere sul palco".

La stagione proseguirà con un grande classico dello Sferisterio: la Traviata degli specchi e chiuderà con il ritorno di Lucia di Lammermoor.

"La Traviata con l’idea di Josef Svoboda del grande specchio, è geniale non solo rispetto allo spazio dello Sferisterio, ma proprio come un tappa fondamentale della storia delle scenografia teatrale. Questo è un titolo che credo sia doveroso da parte del Mof riproporre perché emblematico della sua storia, ma anche di grandissima qualità rispetto al testo musicale. Poi c’è Lucia di Lammermoor che io considero una delle storie fondamentali del melodramma romantico, archetipo dell’opera letteraria. Quindi non può non essere presente, anche nella ferma volontà che il festival dello Sferisterio entri nei grandi festival europei. La nostra Lucia, infatti, sarà co-prodotta con le Chorégies D’orange, che riproporrà questo spettacolo la prossima estate nel proprio festival".

Oltre alle opere ci saranno anche molti concerti e balletti in particolare che rimandano a Carmen.

"Una Carmen che vuole legarsi in maniera così particolare allo Sferisterio, mi ha consentito la possibilità di creare un piccolo percorso attorno all’opera, con una Carmen danza e un Bizet in versione flamenco grazie alla compagnia di Antonio Gades e Carlos Saura che, per la prima volta, vedrà anche la partecipazione di Sergio Bernal, il "Roberto Bolle" spagnolo. Poi ci sarà il primo film su Carmen di Cecil DeMille, con Geraldine Farrar".

Tutto questo, però, non sarebbe realtà senza il grande lavoro dei tecnici e dei macchinisti che da settimane sono al lavoro per montare gli allestimenti.

"Assolutamente, c’è un lavoro enorme dietro le quinte. A parte le figure apicali e professionali dei diversi settori, un ringraziamento lo voglio fare a tutto il personale tecnico che ho visto impegnatissimo, con il caldo, con condizioni non facili, non si sono mai fermati. Hanno fatto un lavoro encomiabile, di montaggio di Carmen e Traviata, di cambi scenici tra le due opere di altissima qualità professionale, con grande impegno e profonda dedizione".