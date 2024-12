La Vigor all’ultimo respiro, pari Recanatese

0

: Boscolo 6, Ippoliti 6, Orsi 6 (30’st Fagotti 6), Salviato 6,5, Gemini 6, Filì 6,5, Di Gilio 6,5, Marchetti 5,5 (16’st Rao 6,5), Fontana 6,5, Stampete 6 (38’st Jirillo SV), Bauco 6 (48’st Seck SV). A disp.: Simoncelli, Pagni, Gentilforti, Cani, Boglione. All. Schettino 6

RECANATESE: Del Bello 6,5, Mondini 6, Alfieri 6,5, Ferrante 6,5, Cusumano 6,5, Canonici 6 (27’st Pepa 6), D’Angelo 6, Ferrante 6,5, Raparo 6,5, Bellusci 6, Spagna 6. A disp.: Talozzi, Manfredi, Gomez, Masi, Pesaresi, Buzzecchese, Marchegiani, Valleja. All. Bilò 6,5

Arbitro: Iurino di Venosa

Note - Ammoniti Salviato (S), Gemini (S), Cusumano (R), Bilò (R)

Arriva un altro pareggio per la Recanatese che ferma il Sora sullo 0-0. Allo stadio ’Tomei’ la squadra di Bilò strappa un altro punto che serve a muovere la classifica, che vede ora i giallorossi a quota 14 ed a -2 dalla coppia Avezzano-Sora che occupano il primo slot utile della zona salvezza.

La cronaca. Dopo il calcio d’inizio è il Sora a creare la prima chance: Stampete scappa sulla sinistra e mette sul secondo palo dove Bauco da due passi manca il facile tap-in. La Recanatese reagisce ed al 17’ si affaccia per la prima volta in avanti: Alfieri ci prova dal limite, con Boscolo che in presa bassa disinnesca il pericolo. La gara vive di strappi continui, con il Sora a fare gioco e la Recanatese attenta nel chiudersi e ripartire. Al 20’ Del Bello è reattivo sulla girata di Di Gilio, mentre al 28’ Fontana ruba palla e deposita in rete: tutto fermo, però, con l’arbitro che annulla per fuorigioco e scatena le proteste locali. Il primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti, con lo zero a zero che resiste.

Nella ripresa il canovaccio resta il medesimo, con il Sora a gestire le trame di gioco ma senza bucare l’attenta difesa giallorossa. Al 50’ Bauco fa tutto da solo e dopo una bella serpentina manda di poco sul fondo. Poco dopo ci prova Fontana dalla distanza, con Del Bello che blocca in due tempi. Il Sora insiste nuovamente ed al 63’ va ancora vicino al gol: corner di Di Gilio, con Filì che di testa non centra la porta. Alla mezz’ora, invece, è Stampete con un insidioso tiro-cross a sfiorare la traversa. La Recanatese tiene botta, provando a pungere in ripartenza nel finale di partita: Riparo ci prova dal limite, concludendo però sul fondo.

Si entra così nei minuti conclusivi: il Sora protesta per un mancato fallo su Stampete al limite dell’area, mentre la Recanatese ci prova senza fortuna con l’ennesimo contropiede. L’equilibrio non si sblocca e le squadre si dividono la posta che muove la classifica di entrambe anche se ancora invischiate nelle zone calde. Nel prossimo impegno la Recanatese ospiterà la Civitanovese (che ha una lunghezza in più in classifica) per un altro scontro diretto molto importante.