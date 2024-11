La violenza contro le donne. Più casi di maltrattamenti, in calo le denunce per stalking

Crescono i casi di maltrattamenti in famiglia, nell’87% degli episodi avvenuti tra gennaio e giugno di quest’anno le vittime sono donne: un triste segno più rispetto allo stesso semestre dell’anno passato. Sono i dati forniti dalla polizia, che in questi giorni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta facendo tante iniziative per sensibilizzare sul tema. Occhi puntati sui cosiddetti reati spia, come stalking, maltrattamenti e violenze sessuali, avvenuti in provincia di Macerata. Tra gennaio e giugno 2024 sono stati 21 gli episodi di stalking, che nel 79% dei casi ha visto vittime le donne.

Nello stesso periodo del 2023 erano 31 (il 66% commesso contro donne); 42 i casi di maltrattamenti in famiglia tra gennaio e giugno 2024: nell’87% dei casi le vittime sono donne. Sono stati di meno, 31, gli episodi avvenuti tra gennaio e giugno 2023 (nel 73% dei casi le donne sono state le vittime di tali reati). Nove casi di violenza sessuale avvenuti nei primi sei mesi dell’anno, 11 nel primo semestre del 2023. In tutti i casi vittime sono state donne. Rispetto ai numeri degli anni passati, sempre relativi ai reati di stalking, maltrattamenti e violenze sessuali, dal 2021 ad oggi è in crescita la percentuale di vittime al femminile. Nel 2021, ad esempio, erano il 75% i casi di stalking che vedeva come vittima una donna (56 gli episodi accertati), l’85% nei reati di maltrattamenti in famiglia (92 i casi), 78% le violenze sessuali commesse su donne (20 i casi). Nella giornata del 25 novembre agenti della Questura di Macerata e del Commissariato di Civitanova erano presenti al centro commerciale Cuore Adriatico, dove è stato allestito un punto informativo. Nell’occasione è stata distribuita la brochure 2024 predisposta dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e il personale presente ha fornito indicazioni e suggerimenti con particolare riguardo alle attività di prevenzione.

Nella serata dell’altroieri al teatro Lauro Rossi di Macerata in occasione dell’iniziativa dell’Assessorato del Comune di Macerata, si è svolto un incontro con le scuole della città per sensibilizzare i giovani. Domenica scorsa si è tenuto a Montecassiano un incontro promosso dal Comune e dal Cif (Comitato italiano femminile), a cui ha preso parte come relatrice anche Anna Moffa, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Macerata, e infine, ieri al teatro Farnese di Cingoli si è tenuto un incontro sul tema della violenza sulle donne rivolto a studenti di Istituti Scolastici del luogo con la Dirigente della Divisione Anticrimine, Patrizia Peroni come relatrice.