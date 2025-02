La violinista sul palco dell’Ariston: "Ero una grande fan di Brunori Sas, adesso suono con lui a Sanremo"

Da fan a violinista di Brunori Sas, al secolo Dario Brunori. È la storia di Lucia Sagretti, 39enne originaria di Tolentino, che domani salirà sul palco dell’Ariston al fianco dell’artista per la serata del festival dedicata alle cover. Il cantautore eseguirà con Riccardo Senigallia e Dimartino "L’anno che verrà" di Lucio Dalla. Ad accompagnarli, con il violino in spalla, la Sagretti con altri musicisti. Per la tolentinate, diplomata al Conservatorio di Perugia, dove vive da diversi anni, si tratta del primo festival di Sanremo. Si era già esibita in questo teatro nel 2020, per il Premio Tenco. Ma mai finora per il Festival della canzone italiana. Sagretti studia e prova da tempo e ieri, giustamente, stava pensando anche all’outfit per la serata. Oggi partirà per la città dei fiori.

"Collaboro con Dario dal 2012 – racconta la 39enne tolentinate –. Sono stata io a propormi di suonare con lui ai concerti al Pavone di Perugia. Come sua grande fan, gli ho chiesto se potevo partecipare a qualche pezzo. E lui ha accettato. Prima suonavo per i concerti di Umbria, Marche, Lazio, poi da "A casa tutto bene", di cui ho preso parte alla registrazione dell’album, ho preso parte a tutti i concerti e ai tour". Nei palazzetti d’inverno e nei teatri d’estate. Come l’auditorium Parco della musica, la Cavea a Roma, o il Teatro antico di Taormina. Brunori Sas – prosegue – è il primo artista con cui ha collaborato. E nei concerti in alcuni casi la 39enne lo accompagna anche con la voce. Indimenticabile la partecipazione della Sagretti al Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma nel 2014. "Tra i ricordi più belli il No Borders Music Festival a Tarvisio (in Friuli Venezia Giulia), in cui l’area concerto è accessibile solo a piedi o in bici – aggiunge –. La musica nella scenografia naturale. Di grande impatto anche il teatro di Taormina".

Ora sta per iniziare l’avventura sanremese. Già due volte, un paio di settimana fa, Lucia Sagretti è stata al teatro Ariston per le prove. "Quando ho sentito il brano la prima volta è stata una grande emozione – racconta –. Dario è una persona di rara umanità, intelligenza e competenza. Lo stimo tantissimo come artista e ho avuto la fortuna di poterlo frequentare e di crescere insieme a lui. Devo tanto a lui e a tutta la Brunori Sas: siamo una famiglia, un gruppo di amici. Martedì sera ci siamo sentiti prima che si esibisse, era molto emozionato ma ci sentiva tutti vicini a lui. Un’amicizia, oltre la musica". La scorsa estate la Sagretti è stata una decina di giorni in Calabria per la registrazione del disco. Ha due bimbe di due e cinque anni che vorrebbero salire sul palco con lei a Sanremo e nelle ultime ore ha cercato di convincerle che non è possibile. Le piccole non si capacitano ancora come la mamma possa entrare nella "scatola" della tv.

Brunori Sas con "L’albero delle noci" è arrivato tra i primi cinque cantanti nella prima serata; un brano dedicato alla figlia, che risulta tra i favoriti. "Questi giorni a Sanremo – conclude la Sagretti – incontrerò diversi marchigiani che hanno fatto parte del mio percorso musicale in diversi momenti, come Riccardo Minnucci, Paolo Isabettini e i ragazzi del FantaSanremo, con cui suonavo con gli Spaghetti a Detroit, quando facevamo prorpio le cover di Brunori Sas. Per me sarà una festa in tutti i sensi. E ovviamente c’è la grande emozione di salire su quel palco". Il cantautore calabrese Brunori Sas prende il nome dall’impresa edile dei suoi genitori. Un’impresa che lo ha ispirato per diverse canzoni e che ha pagato le spese per le incisioni dei suoi primi dischi. Insomma, un omaggio continuo all’impegno della famiglia.