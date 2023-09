La ’visionaria’ Lorenzini

Domani alle 19, nell’ex chiesa di San Sebastiano, sede del Museo internazionale dinamico di arte contemporanea di Belforte del Chienti, si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica di Giancarla Lorenzini dal titolo "Visionaria". L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale Terra Dell’Arte con il patrocinio del Comune e rientra nella stagione artistica del Museo. Quattordici immagini raccontano la personale visione di Giancarla Lorenzini che individua nell’effetto mosso, un linguaggio significativo che le consente di descrivere la realtà, cogliendone le tante sfaccettature che la compongono. Un viaggio nel mondo interiore dell’artista e del suo personale modo di osservare l’ambiente circostante.

Giancarla Lorenzini, dopo il diploma conseguito nell’istituto d’Arte di Macerata, scopre la sua grande passione per la fotografia nel 1981, quando acquista la sua prima reflex ed inizia una personale ricerca in campo fotografico che porta avanti per diversi anni. Nel 2006 realizza la sua prima esposizione a Porto Recanati ed entra nel circuito della Fiaf in qualità di tutor fotografico e animatore culturale del Dipartimento Cultura, seguendo molte iniziative e laboratori. Ha al suo attivo numerose mostre, personali e collettive, nonché molte pubblicazioni fotografiche.Tra gli altri riconoscimenti, ha ottenuto nell’edizione del 2019 del Festival internazionale di arte digitale "Ventipertrenta", il primo posto nella categoria fotografia digitale. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’otto ottobre, dal martedì alla domenica, dalle 17.30 alle 19.30.