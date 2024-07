La visita a sorpresa. Leonardo Pieraccioni a pranzo da Antonio

Non è passata per nulla inosservata la visita che ha fatto ieri, a Porto Recanati, il famoso attore, regista e comico toscano Leonardo Pieraccioni. Verso le 13 si è presentato al balneare Antonio, dove ha pranzato velocemente, senza farsi mancare una foto con il titolare del locale, Mario Giorgetti. "È venuto qua e ci ha detto che voleva mangiare qualcosa di leggero, quindi ha ordinato un antipasto, ovvero un’insalata di polipo – dice Giorgetti –. Ha aggiunto che rimarrà un mese nelle Marche, per girare un film. Poi ci siamo fatti una foto insieme, e non si è sottratto alla stessa richiesta avanzata da due nostri clienti. È stato davvero molto gentile".

Finito il pranzo, Pieraccioni si è spostato in corso Matteotti per un caffè alla pizzeria Amarcord di Andrea Giampaoli. E lì si è divertito a girare un video con il pizzaiolo portorecanatese, diffuso subito dopo su Facebook, per decantare i prodotti del locale appena visitato.