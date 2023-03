La visita del generale Bernardini ai carabinieri e alle istituzioni

Il generale di corpo d’armata Enzo Bernardini, comandante interregionale carabinieri Podgora, ha fatto visita al comando di Macerata martedì e ieri. L’alto ufficiale, ricevuto dal colonnello Nicola Candido, ha portato il saluto a una rappresentanza di carabinieri della sede, delle compagnie distaccate di Camerino, Tolentino e Civitanova, delle stazioni provinciali, e ai soci dell’Associazione nazionale carabinieri. Il generale Bernardini ha rammentato l’importanza e la forza del legame tra i militari in pensione e i colleghi in servizio, ha poi salutato i carabinieri riconoscendone l’impegno e gli ottimi risultati operativi.

Con il comandante provinciale, il generale ha fatto una serie di saluti istituzionali: in curia al vescovo Marconi, in tribunale al presidente Vadalà e al procuratore Narbone, in Comune al sindaco Parcaroli e al presidente del consiglio comunale Luciani, e infine nel palazzo del governo al prefetto Flavio Ferdani (nella foto). Con quest’ultimo si è confrontato, tra l’altro, anche sulla ricostruzione delle caserme danneggiate dal sisma. E proprio con riferimento alle conseguenze del sisma, ieri il generale ha visitato le stazioni carabinieri del Tolentinate e del Camerte, ancora nei moduli abitativi, a Caldarola, Fiastra, Valfornace, Pieve Torina, Visso e Ussita, esprimendo ai militari il suo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza con cui ogni giorno, nonostante le difficoltà logistiche, si fanno garanti della sicurezza pubblica.