La visita del generale di brigata Conforti

Il generale di brigata Nicola Conforti, nuovo comandante della Legione carabinieri Marche, ha visitato il comando di Macerata, incontrando una nutrita rappresentanza di militari, comandanti di stazione, carabinieri forestali e referenti dell’Associazione nazionale carabinieri. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, intrattenendosi con i militari e sottolineando l’importanza del ruolo dell’Arma, in particolar modo nei comuni colpiti dal sisma. Il generale ha poi rimarcato l’importanza delle attività di ascolto e rassicurazione svolte dall’Arma e in particolare dai comandi stazioni, che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini.