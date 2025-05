"La vita che ho sempre sognato", il farmacista-scrittore Roberto Moneta presenta il suo libro da Hab

Si terrà sabato alle 21 da Hab, in via Gramsci a Macerata, la presentazione del libro "La vita che ho sempre sognato", il secondo romanzo di Roberto Moneta, pubblicato da Giaconi Editore. Lara Carelli introdurrà la serata, per poi passare il testimone allo scrittore che, vissuto a Cingoli fino al liceo, ha poi frequentato a Camerino la facoltà di Farmacia. Dopo aver lavorato ad Ancona, si è trasferito a Montelupone dove, insieme al fratello, ha rilevato la farmacia locale. Moneta ha iniziato a scrivere nel 2013: nove anni dopo è uscito il suo primo romanzo "Inseguendo farfalle". Poi arriva "La vita che ho sempre sognato". "Scrivere – dice Moneta – è comunicare le piccole e grandi lezioni che la vita mi ha dato la fortuna di apprendere, e che considero fondamentali per vivere anziché limitarsi a esistere". Info e prenotazioni: 351.6185716.