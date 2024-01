La vita dei ragazzi autistici migliora grazie al digitale e alla tecnologia

Presentato il progetto Stargate, piano di innovazione digitale e tecnologica destinato ai minori con disturbo dello spettro autistico. Sostenuto dai finanziamenti del Pnrr Sisma e patrocinato dal Comune di Macerata, il progetto nasce dall’ente capofila "Il Faro", allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi con diagnosi autistica e delle loro famiglie. "Si parla tanto degli enigmi della tecnologia, mentre qui si tratta di aprire le porte alla novità" dichiara il giornalista Adolfo Leoni. Marcello Naldini, presidente della cooperativa "Il Faro Sociale" aggiunge: "Stargate introduce elementi tecnologici nell’ambito della disabilità, con l’intento di verificare se queste innovazioni possano essere la risposta per le famiglie che hanno difficoltà economica nell’accedere ai servizi. L’impegno riguarda lo sviluppo di nuove frontiere con particolare attenzione al miglioramento della qualità di vita delle famiglie in questione". "Il progetto attenziona tutto ciò che gira intorno alla patologia, dai suoi livelli di gravità alle difficoltà connesse – continua il vicesindaco Francesca D’Alessandro -. Non bisogna occuparsi solo della fase di crescita scolastica delle persone affette da autismo, ma anche della loro formazione nel passaggio al mondo lavorativo. Il percorso è pieno di ostacoli, ma tanti risultati si sono ottenuti e si raggiungeranno". "Non avrebbe senso ricostruire senza cercare di riordinare la comunità – afferma Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma -, per questo è importante agganciare novità e transizioni. La strategia ’Next Appennino’ ha organizzato quest’intervento di stimolo economico, cercando di finanziare chi non ha le disponibilità per accedere ai grandi strumenti tecnologici. L’irrobustimento della società deriva dalla relazione di eguaglianza, sostegno alla fragilità e innovazione tecnologica". Non soltanto un piano d’aiuto concreto, ma una nuova possibilità d’impiego e crescita economica e sociale. Così la vede Andrea Giaconi, co-founder Jef Knowledge applications che dà questo giudizio del progetto: "Allo sviluppo della tecnologia segue una formazione degli operatori, il coinvolgimento dei bambini dallo screening all’approccio terapeutico e un numero importante di famiglie che parteciperanno attivamente al processo di sperimentazione. La collaborazione con imprese e università, inoltre, avvalorerà servizi unici e innovativi sul fronte nazionale ed europeo".

Martina Di Marco