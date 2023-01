La vita di Van Gogh in un musical Sul palco emozionanti proiezioni 3D

Da giovedì a sabato il palcoscenico del Vaccaj si trasformerà in un tipico cafè chantant parigino di metà Ottocento per raccontare la vita di Van Gogh. La MIC – International Company sceglie ancora una volta Tolentino e il suo teatro, come residenza di riallestimento e debutto in esclusiva regionale per il musical "Van Gogh Cafè", una pièce teatrale in cui la musica di un’orchestra dal vivo, il canto di un cast d’eccezione, le performance del corpo di ballo prendono vita e colore grazie anche ad emozionanti proiezioni 3D che rendono le opere di Vincent vive e coinvolgenti. Testi e regia della commedia musicale sono di Andrea Ortis. Sul palco, anche Floriana Monici, Chiara Di Loreto, Giulio Maroncelli, Lavinia Scott, Rebecca Erroi, Lara Ferrari, Lucrezia Zizzo, mentre per l’orchestra Antonello Capuano (chitarra), Matteo Iannaccio (violino), Angelo Miele (pianofortemusette), Marco Molino (percussioni), Lorenzo Mastrogiuseppe. Produttrice esecutiva, Lara Carissimi. "Van Gogh Café è la storia di uomini e donne, parallele a quella del grande pittore olandese, narrata tra fiducia e cadute, malinconie profonde e gioie debordanti, tra stimolanti amicizie e solitudini feroci – spiegano gli organizzatori–. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi, Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand per citarne alcuni". "Siamo molto orgogliosi di ospitare il terzo dei quattro allestimenti, previsti in questa stagione di prosa: in stretta sinergia con Compagnia della Rancia, sposiamo l’obiettivo di caratterizzare sempre di più il Vaccaj come teatro-laboratorio – hanno spiegato il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo, intervenuti alla conferenza di ieri –. Anche in questo caso, vediamo le strutture ricettive impegnate per oltre 15 giorni a ospitare 30 persone tra cast artistico, tecnico, team creativo e produttivo. Le tre repliche di questa commedia musicale sono un chiaro esempio di offerta culturale sempre più variegata e trasversale, che insieme agli altri appuntamenti teatrali, consentono una partecipazione sempre più numerosa degli spettatori a teatro".