La vita di via Pola raccontata in versi da Francinella

Un altro libro di poesie dialettali arricchisce la pubblicistica della città. Ha per titolo ’Li penzieri mia’ e porta la firma di Bruno Francinella. ’Li penzieri’ sono stati presentati l’altra sera, negli spazi di Cristo Re, di fronte a un folto pubblico, segno di vicinanza ad un uomo capace di regalare momenti di serenità anche quando le cose vanno a rovescio. A presentare l’opuscolo l’assessore al Turismo Manola Gironacci, Anna Vecchiarelli (Archeoclub), Alvise Manni (Centro Studi) e Carlo Mercanti, amico storico di Bruno, del quale ha disegnato brani di vita, da quando, bambini scatenati, ne combinavano di cotte e di crude, a quando lo scoutismo e l’oratorio di ’Dolliseo’ hanno impartito le giuste regole di vita. Le poesie di Bruno nascono dalle esperienze di via Pola, l’anima del Borgo, ove donne di braccio forte aiutavano i mariti a scaricare e poi a distribuire il pescato. Famiglie universalmente note in città, che Bruno nomina con il loro soprannome. Poesie tra le quali spiccano quelle dedicate a Ciriàco e alla sua ’pizza vianga’, Tonino Maurizi l’artista e a Roberta, ’la moje che pòli solo amà’.

Giuliano Forani