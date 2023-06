La Vita in Musica", Evento di Beneficenza a Macerata per la Casa Accoglienza"

“La vita in musica” è il titolo dell’evento di beneficenza promosso dalla Casa Accoglienza Maceratese o.d.v. nel giardino della Domus San Giuliano. Un appuntamento che l’importante realtà solidale del territorio ha organizzato per raccogliere fondi a sostegno delle proprie iniziative anche grazie alla partecipazione di illustri rappresentanti del mondo della sanità marchigiana e della politica. L’Associazione è infatti impegnata nell’offerta di ospitalità gratuita ai pazienti che effettuano terapie in day hospital all’U.O. di Oncologia dell’ospedale di Macerata. Altri importanti progetti sono quello denominato “Menomale in Oncologia”, rivolto alla riabilitazione fisioterapica di pazienti che hanno subito un intervento chirurgico per tumore al seno; e “Ritorno alla bellezza”, con il quale si forniscono gratuitamente parrucche dopo il trattamento chemioterapico. Sulle note del gruppo musicale “Akustico” (Roberta Biagiola, Giacomo Seri e Carlo Vecchioli), la serata ha offerto spunti di riflessione sulle attività della Casa Accoglienza Maceratese alla presenza di oltre cento invitati. "Questa raccolta fondi ci permette di continuare a porre in essere tutte le nostre attività - ha spiegato il presidente dell’Associazione Claudio Gigli -, per noi è fondamentale fare il punto su ciò che abbiamo fatto in questi anni e su quello che potremo realizzare in futuro".