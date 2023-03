"La vita non è un film" Al Velluti c’è Insegno

Pino Insegno sarà protagonista, domani alle 21.15 al Teatro "Velluti" di Corridonia nello spettacolo "La vita non è un film", tratto dal proprio omonimo libro autobiografico, e messo in scena sotto la regia di Matteo Tarasco insieme alle musiche originali di Stefano Mainetti. L’istrionico e amato attore racconterà agli spettatori la storia di un ragazzo di Monteverde che ha abbandonato il calcio per ricorrere il sipario, passando per il microfono del doppiaggio e le telecamere della televisione. L’amore incontrastato per il calcio in cui "attentavo le articolazioni ossee di Antonio Cabrini" poi però stroncata da un infortunio, ma che ha permesso, inconsciamente, al pubblico di Pino Insegno di godere del suo innato talento anche dietro un microfono o davanti una telecamera. È passato da far tremare il portiere avversario a far tremare dalle risate, a partire dall’"Allegra Brigata" poi con gli inseparabili colleghi e amici: Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi che, grazie ad un guizzo di Pino Quartullo, sono diventati lo storico quartetto "Premiata Ditta" voluti in seguito da Raffaella Carrà come special guest, dopo un successo in prime time su Rai2. Sarà quindi la storia di un semplice ragazzo vissuto sulla collina tufacea della capitale, che affronta mille peripezie per diventare l’uomo che sogna. Per informazioni e biglietti: presso il botteghino del teatro Velluti (0733.431769 o 0733.439901), nei punti vendita Amat e Vivaticket, o sul sito vivaticket.com.

Diego Pierluigi