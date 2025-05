"La vita quotidiana e la fantasia nelle storie dei cartoni animati"

L’infinita creatività dell’innovazione. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Valeria Doddi, Project manager della Rainbow C.G.I, all’ex mercato delle Erbe di Macerata, dove la Rainbow C.G.I. assieme alle quattro università marchigiane ha allestito Arti Native Digitali, un hub ad alta tecnologia, quasi magico.

Doddi, in che modo la realtà aumentata aiuta l’apprendimento?

"Migliora i rapporti tra noi e la cultura. Oggi non a caso si parla di edutainment, intrattenimento educativo di ultima generazione: si può entrare in un dipinto diventandone parte, esplorarne i dettagli, animarlo o manipolarlo in modo personale, creativo e anche sostenibile".

Cosa fa precisamente una Project Manager e perché ha scelto questo mestiere?

"Gestisco un progetto dall’inizio alla fine. Ho scelto di fare questo lavoro perché mi soddisfa vedere realizzata un’idea, anziché tenerla chiusa in un cassetto".

Come si scelgono le storie per un nuovo cartone animato?

"Leggendo la vita quotidiana con un pizzico di fantasia. Nasce tutto dall’idea dell’autore o del regista, il resto – spiega Doddi – dipende dall’età del pubblico a cui si riferirà. Un ruolo importante è poi quello degli effetti speciali, in cui la Rainbow C.G.I., cioè Computer-Generated Imagery, eccelle".

Che differenza c’è tra la nostra intelligenza e l’intelligenza artificiale (IA)?

"L’IA è progettata per imitare il ragionamento umano e allenata attraverso enormi quantità di dati ma la nostra mente può funzionare da sola, mentre l’IA no. Non ha la genialità e il calore dell’uomo".

Che messaggio vuole lasciare a noi giovani a proposito dell’IA?

"Fate attenzione all’intelligenza artificiale, uno strumento – conclude Doddi, project manager dekka Rainbow – dalle enormi potenzialità che deve però essere utilizzato nei giusti limiti, senza affidarsi completamente perché dobbiamo rimanere liberi. Leggete, perché i libri alimentano la libertà".

Giovanni Mogetta, Tommaso Federici, Tommaso Ferri, Chiara D’Ercoli, Anita Recchi, 2ª B