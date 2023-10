La vittima aveva denunciato: "Il braccialetto non funziona"

Il braccialetto elettronico indossato alla caviglia di un piede da Franco Panariello non aveva funzionato già altre volte e sarebbe stato proprio lo stesso 55enne a segnalarlo ai carabinieri. Il metalmeccanico originario di Torre del Greco, accusato di aver ucciso a coltellate, venerdì notte, a Cerreto d’Esi, la moglie Concetta Marruocco, lo ha detto alla gip Sonia Piermartini nel corso della convalida del fermo che si è tenuta ieri in tribunale ad Ancona. "Non funzionava, l’ho fatto presente a chi di dovere, altre volte aveva dato già problemi". Dai carabinieri che stanno procedendo alle indagini però non arriva conferma di queste segnalazioni. Sembrerebbe invece che sia stata la moglie ad accorgersi che il suo dispositivo di ricezione non era entrato in funzione quando, più di quattro mesi fa, la donna si era incrociata con il marito in un bar di Fabriano. Lei era al bancone, lui usciva da una saletta ma l’alert non è scattato. Concetta quel giorno era con la sorella, lo aveva riferito subito ai carabinieri di Cerreto ed erano stati fatti dei controlli e anche un cambio di dispositivo. Panariello però in udienza ieri ha parlato di almeno due episodi in cui il braccialetto ha funzionato male.

Una felpa rossa, i jeans, le manette ai polsi. L’omicida è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria del carcere di Montacuto, dove è stato recluso subito dopo il delitto collaborando e di fatto confessando già nella caserma dei carabinieri di Cerreto la notte stessa dell’omicidio. A palazzo di giustizia c’era uno dei due figli maschi della coppia ma con il padre è stato solo un incrocio di sguardi, nessuna parola, nessun contatto. Poco prima delle 10 è iniziata l’udienza e Panariello non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha ribadito già le stesse cose nell’interrogatorio con il pubblico ministero Paolo Gubinelli avvenuto poche ore dopo le coltellate date alla moglie. "Sta collaborando nella ricostruzione più in linea con la realtà – ha detto il suo difensore, l’avvocato Ruggero Benvenuto – sul braccialetto non sappiamo perché ci sia stato un malfunzionamento, ma il mio assistito ha dichiarato di aver annunciato che qualche volta il dispositivo non funzionava".

Da una parte c’è chi dice che il braccialetto suonava quando non doveva, dall’altra che non suonava quando invece doveva. Per la Procura sarà motivo di approfondimenti anche se poco avrebbe cambiato l’intento del marito che venerdì notte ha preso un coltello dalla propria abitazione, dopo aver trovato un mazzo di chiavi della casa di via don Pietro Ciccolini, dove aveva abitato anche lui, e in auto dalla frazione di Cancelli dove abitava si è diretto a Cerreto. Erano le 3: Panariello è entrato aprendo con le chiavi e si è diretto in camera della moglie che dormiva. In casa c’era anche la figlia 16enne. Doveva stare lontano da loro almeno 200 metri. Solo il dispositivo della moglie è suonato ma lui era già in casa a compiere il massacro. La gip ha convalidato il fermo con la misura del carcere. Le accuse sono di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi, dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. E’ al vaglio della Procura se attribuire anche le aggravanti della presenza della minore e dei maltrattamenti.