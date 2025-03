La vittoria al tie break non basta. A festeggiare sono i polacchi

CUCINE LUBE 3 BOGDANKA LUK LUBLIN 2

CUCINE LUBE : Chinenyeze 12, Boninfante 5, Nikolov 24, Lagumdzija 15, Podrascanin 9, Bottolo 20, Balaso (L), Gargiulo 1, Poriya 4, Bisotto, Orduna, Dirlic 6, Loeppky 1, Tenorio 1. All. Medei. BOGDANKA LUK LUBLIN: Komenda 3, Sawicki 14, Leon 25, Grozdanov 8, Mc Carthy 2, Sasak 10, Hoss (L), Malinowski 14, Czyrek, Nowakowski 4, Wachnik 1, Slotarski 1, Zajac 1. N.E. Tuinstra. All. Botti.

Arbitri: Savu (Romania) e Kovac (Slovacchia). Parziali: 27-25 (32’), 25-21 (26’), 36-38 (44’), 20-25 (33’), 15-7 (12’). Note: spettatori 3.197; Lube battute sbagliate 22, ace 13, muri 16, ricezione 37% (perfetta 26%), attacco 55%; Lublino bs 20, ace 15, muri 8, 36% (19%), 47%.

La prima finale europea in casa purtroppo non resterà tra i tanti ricordi belli nella storia della Lube. Nonostante la sconfitta, a far festa sono gli altri, è il Lublino che aveva appena recuperato da 2-0 a 2-2 prendendo il punto che gli serviva. La Challenge Cup 2025 è il primo trionfo per il club fondato appena nel 2013, bis polacco nella competizione dopo Varsavia su Monza. La Lube aveva galvanizzato dopo aver un primo parziale vibrante, poi il lunghissimo terzo set ha complicato le cose. Leon (8 ace però 39% offensivo) continua ad essere tabù per Medei dopo le finali Champions e Mondiale, ma più decisivo è stato il contributo del neoentrato Malinowski.

Primo set. Il palas è caldo e spinge una Lube che apre difendendo con tenacia. La sfida è un botta e risposta avvincente. Col servizio, come una settimana fa, Lublino "strappa": 19-22 sui turni di Malinowski e Sasak. Di mani out Leon trova il 22-24, poi però manca due volte il colpo del ko, complice una gran difesa di Boninfante e un muro di Podrascanin. Ancora il "Potke" cambia l’inerzia ai vantaggi su Sasak, poi ace di Lagumdzija!

Secondo set. Vinto un set che pareva perso, la Lube riparte 6-3. Botti ora va col mancino Malinowski, Medei si gode un Bottolo magistrale. Leon non passa più e poco dopo l’ex Sir si becca l’ace di Nikolov: 22-18. Chi se non lo scatenato Bottolo (8 col 73%) per il finale? D’astuzia il 24-21, di fino il 25.

Terzo set. Ecco Leon, serie di ace e break 5-8. Un’ingenuità di Nikolov a rete dà il +5. Civitanova finisce sotto di 6, Leon inizia a forzare e ringraziamo impattando a 15. Malinowski piazza l’ace del 19-21 e ancora lui butta giù il 19-23. Nikolov annulla il set ball e come nel primo parziale Leon non chiude e allora Alex manda ai vantaggi. Saranno infiniti, con la Lube che purtroppo regala 4 errori in battuta. Il sigillo è di Malinowski: 36-38!

Quarto set. Un errore di Lagumdzija, calato, propizia l’11-13. Diventa dura, non si può più sbagliare nulla e il resto lo fa Leon con il servizio, ciliegina due ace di fila per la fuga 11-18 che sa di bandiera bianca. Sempre lui sigla il 20-24, quindi Nikolov attacca fuori.

Quinto set. Ininfluente, 15-7.