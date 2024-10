"La vittoria all’esordio ci ha alzato l’autostima"

"Dovremo essere sempre concentrate e spingere al massimo". La siciliana Sara Caruso, centrale della Cbf Balducci classe 2001, pensa al match di domani alle 17 quando Mondovì sarà di scena al Banca Macerata Forum per la seconda giornata dell’A2 di volley femminile. "Le piemontesi – aggiunge – costituiscono un bella formazione con tante novità. Dovremo essere brave a non commettere errori e ad andare mirate sui loro punti deboli". All’esordio le maceratesi hanno vinto 3-0 a Cremona contro Casalmaggiore, mentre le piemontesi sono state battute dalla quotata Brescia. "Il nostro risultato ci ha un po’ alzato l’autostima, facendoci capire di avere le carte in regola per fare bene. Ma direi anche che sono stati positivi i tanti test match in cui ci siamo espresse su buoni livelli, anche se abbiamo perso una volta in trasferta con le romagnole del San Giovanni in Marignano che hanno disputato una bella gara. Tutto è merito del lavoro svolto in precedenza e anche per questa ragione domani dovremo spingere al massimo per fare vedere quanto fatto". Un lavoro iniziato circa a metà agosto. "Sono molto soddisfatta del percorso iniziato, stiamo lavorando sodo su tecniche di battuta e attacco, sul muro e sulle sue tempistiche. A Casalmaggiore sono stata Mvp e questo mi ha fatto piacere". Il campionato è appena iniziato ma la siciliana vanta esperienza nella categoria frequentandola da quattro stagioni e vantandone altre due in A1. "Questo campionato – dice – è molto difficile e non c’è mai da sottovalutare nessun avversario. Il livello dell’A2 si è alzato considerevolmente essendoci squadre attrezzate e forti come, per esempio, Messina, Trento, San Giovanni in Marignano, Brescia".