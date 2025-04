La vittoria di Porta San Pancrazio, domani la cerimonia in piazza Garibaldi

Si svolgerà domani la cerimonia per il 176esimo anniversario della Vittoria di Porta San Pancrazio, ottenuta a Roma dalla Grande Legione garibaldina nella battaglia del 30 aprile 1849. Una vittoria che Garibaldi volle dedicare ai maceratesi in quanto egli aveva ampliato i quadri della Legione proprio in città.

Il programma prevede, a partire dalle 10.15, lo schieramento dei labari e del gonfalone del Comune in piazza Garibaldi e, a seguire, l’avvio della cerimonia con l’esecuzione degli inni nazionale e di Garibaldi e la deposizione di una corona ai piedi del monumento dedicato all’eroe dei due mondi.

Interverranno il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Comitato d’intesa fra le associazioni d’arma di Macerata e dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano Carmelo Capuano e il consigliere dell’Isri Roberto Lorenzini.