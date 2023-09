La voce dei quartieri: la Pace "Marciapiede in pessimo stato"

"Marciapiedi in stato pietoso e rumori continui dal campo di calcio che disturbano anche di notte. Non ne possiamo più di sentirci dimenticati e abbandonati". Un gruppo di residenti si è rivolto al nostro giornale per segnalare la situazione esistente nel quartiere Pace.

"Il marciapiede del parcheggio di via Benedetto Croce è rovinato e invaso dalle erbacce - dicono questi lettori -. Gli addetti vengono spesso a pulire nella vicina area verde, ma sembrano avere il ’paraocchi’. Non crediamo che non abbiamo mai alzato lo sguardo e non abbiano notato lo stato in cui versa il marciapiede". Alcuni dei residenti che ci hanno contattato, lamentano anche il fatto che, secondo loro, "il campo di calcio è situato quasi sotto le finestre di alcune abitazioni, ma non è stata mai presa in considerazione l’idea di installare delle barriere antirumore. In quell’impianto giocano anche di sera e le urla, specie in estate con le finestre aperte, entrano assordanti dentro le abitazioni. Vista l’attenzione che il Comune vuole riservare allo sport, forse dovrebbe prendere in considerazione anche l’idea di mettere mano a questa situazione".