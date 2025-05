"La voce della luna" con Virgilio Sieni

Un’intera giornata dedicata al modo di abitare, frequentare e rigenerare i luoghi del patrimonio culturale e sociale. L’appuntamento è per domani alle 15 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli con la giornata di studi "Il corpo del museo. Forme di esperienze tra comunità e scoperta del gesto", a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni (nella foto), nell’ambito di Walden Valdelsa, un progetto MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana.

Al convegno parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni del territorio, studiosi, curatori e operatori culturali, i cui interventi inviteranno a riflettere come è possibile a ogni passaggio, ogni scollinamento, nutrirsi di un paesaggio che include come tappe fondamentali la frequentazione dei piccoli musei. Si cercherà di capire come, attraverso la partecipazione dei cittadini, il luogo del museo possa diventare una fucina inesauribile di emancipazione e d’incontro.

Alle 19 poi ci si trasferisce al Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli per la performance di Virgilio Sieni intitolata "La voce della luce", nell’ambito di Scollinare - Officine del Gesto / Piccoli Musei 2025, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Uno studio sul corpo e il movimento originario a partire da alcune opere d’arte presenti nel museo.