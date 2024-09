"La zona di Fontespina rimane senza medico"

"Fontespina senza più medico di base e sportello bancario, siamo preoccupati per i cittadini del quartiere". Una denuncia che arriva da "Cittadini elettori attenti", comitato attivo nella zona nord della città, dove a breve si registrerà la totale assenza di ambulatorio di medicina generale. Per la cronaca, i medici di base più vicini si trovano nei pressi della farmacia, parte sud del quartiere, mentre a restare privo del servizio sarebbe tutto il quadrante superiore, che ospita uno studio, quello del dottor Luigi Mudu, in odore di trasferimento. "Il disservizio – segnala il Cea in una nota a firma Angelo Broccolo – ha mandato in fibrillazione tanti pazienti che perdono un punto di riferimento importante, specie per le persone più anziane e con difficoltà di deambulazione. Sarebbe auspicabile che qualche medico prendesse in considerazione un rione popoloso, con un bacino d’utenza importante". Ma non è tutto. "Tale mancanza – prosegue il Cea – va ad aggiungersi a quella dello sportello bancario". In passato, vi erano due istituti di credito nella zona, uno nei pressi del Café Servidei e l’altro più a sud, vicino alla scuola Pirandello, ma con lo spostamento degli stessi il quartiere è rimasto senza una banca. "Gli sguardi attoniti dei turisti a cui veniva chiarito che per prelevare contante dovevano recarsi in posti distanti restano testimonianze indelebili. Perciò, stiamo costruendo un concorso di correntisti uniti nella disponibilità di trasferire i conti bancari nel primo istituto che decida di posizionarsi da queste parti. Ogni perdita di servizio, oltre che creare problemi diretti quantomeno a livello logistico, porta a una svalutazione degli immobili e degli investimenti realizzati nel quartiere. È importante – conclude Broccolo – coalizzarsi a difesa dei nostri interessi affinché giunga notizia ai signori dei tanti utili e pochi servizi offerti che la china che hanno preso non ci piace per niente. Ci batteremo affinché i nostri diritti e interessi vengano rispettati".

f. r.