La zona industriale è viva con il ristorante Tipyco

La zona industriale di Corridonia, una delle parti più dinamiche e vivaci del comune, non solo commercialmente, si è appena arricchita di una nuova attività. In via dell’industria 81 è stato inaugurato il ristorante Tipyco, investimento coraggioso in un periodo di costi energetici ancora elevati, tanto più che l’idea è di un giovanissimo. Il titolare Alessandro Conti ha infatti solo 23 anni. All’apertura sono intervenuti il sindaco Giuliana Giampaoli, il luogotenente dei Carabinieri Giammario Aringoli e il parroco Don Fabio Moretti. Tipyco sarà aperto a pranzo e cena tutti i giorni tranne il mercoledì. Conti, i cui familiari hanno il negozio "La dispensa di Nada" a Recanati, punterà sui piatti della tradizione marchigiana, con carne di produttori locali e dolci fatti in casa. L’obiettivo infatti è di far tornare alla memoria sapori dimenticati e far rivivere piatti troppo frettolosamente etichettati come banali.

an. sc.