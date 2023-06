La Ztl a luglio e agosto dalle 21.30 alle 3

di Giorgio Giannaccini

Da una parte è stato confermato che la ztl (zona a traffico limitato) anche questa estate sarà dalle 21.30 alle 3, per ogni giorno di luglio e agosto. Dall’altra, pare che il Comune di Porto Recanati sia intenzionato – per quei due mesi estivi – a riproporre l’isola pedonale di sabato su corso Matteotti con lo stesso orario dell’anno scorso, e cioè a partire dalle 19.30. Anche se per ora non c’è alcuna ufficialità, e anzi le nuove disposizioni saranno annunciate ufficialmente a inizio della prossima settimana. È quanto discusso ieri pomeriggio, a Palazzo Volpini, dove si è svolto un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e i commercianti del centro. Erano presenti il sindaco Andrea Michelini e l’assessore al Commercio Stefania Stimilli, che si sono confrontati con una delegazione dei negozianti (Rossano Mazzieri, Paolo Serenelli, Ubaldo Traini, Alessandro Nicolli, Cosimo Gallone, Javier Pagano e Sandro Pavoni). La richiesta che i commercianti avevano presentato all’amministrazione comunale era quella di far coincidere, nei mesi di luglio e agosto, l’orario dell’isola pedonale con quello della ztl. Va appunto ricordato che l’estate passata la ztl era prevista ogni giorno dalle 21.30 fino alle 3, mentre l’isola pedonale (prevista il sabato) dalle 19.30 all’una. Al termine dell’incontro, bocche cucite da parte di tutti i presenti – sia i commercianti che l’amministrazione comunale – su quanto si è deciso. "Da lunedì renderemo note le disposizioni ufficiali – ha affermato a caldo l’assessore Stimilli –. Posso dire che oggi (ieri, ndr) abbiamo ascoltato le proposte dei commercianti, così come avevamo fatto nei giorni scorsi con i comitato di quartiere. Adesso dobbiamo prendere una decisione, e sarà un punto di incontro tra la categoria e i residenti". Dello stesso avviso pure il sindaco Michelini: "È stato un confronto costruttivo, per conoscere le loro esigenze. Intanto, sulla ztl posso dire che avrà lo stesso orario dell’anno scorso, tant’è che abbiamo già pubblicato l’ordinanza". Tuttavia, da indiscrezioni, sembra che l’isola pedonale che scatterà ogni sabato, di luglio e agosto, sarà uguale a quella della scorsa stagione.