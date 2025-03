La zuffa tra ragazzi fuori dalla discoteca finisce a bottigliate

Finisce a botte una lite fuori dalla discoteca Mirage di San Ginesio. È accaduto attorno alle 3 di ieri, in strada, ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri. La dinamica della zuffa è ancora al vaglio dei militari, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le immagini della videosorveglianza del locale. Stando alle prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto inizialmente due ragazzi attorno ai vent’anni, che se le sarebbero date di santa ragione. In particolare uno dei due le avrebbe prese di brutto. Sarebbero quindi intervenuti altri due ragazzi, amici dei contendenti (italiani e stranieri) che si sarebbero presi a male parole tra di loro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Tolentino e di San Ginesio, che hanno raccolto le prime testimonianze. È arrivata anche l’ambulanza, ma il ferito ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. "È accaduto tutto fuori dal locale, neanche nel nostro parcheggio ma in strada – racconta Diego Costantini, figlio del titolare del Mirage –. Ci siamo accorti di quanto accaduto solo in un secondo momento, quando sono arrivati i carabinieri ai quali abbiamo offerto come sempre la massima collaborazione, mettendo a disposizione le immagini della videosorveglianza. Pare che nel parapiglia siano state usate anche delle bottiglie di vetro, ma non erano le nostre visto sono vietate".