L’abbraccio di Ancona. Il feretro a San Ciriaco. Riposa nella cripta

I grandi della Terra non sono ancora riusciti a mettere insieme Ebrei, Cristiani e Mussulmani, don Edo sì. È successo più volte nella sua vita ed è accaduto anche ieri nella cattedrale di San Ciriaco dove si è svolta la messa a per le esequie del cardinale Edoardo Menichelli. Una cerimonia semplice come lui avrebbe voluto in una basilica zeppa di persone che hanno accolto, in silenzio e commozione, l’ingresso della bara portata a spalla da sei sacerdoti della diocesi di Ancona e Osimo.

La bara posata a terra su di un tappeto con sopra il Vangelo, due rose bianche e la mitra. Nell’omelia l’arcivescovo Spina, dopo aver percorso l’intensa attività svolta dal presule ha ricordato, tra l’altro, gli ultimi periodi di vita di Menichelli. Terminata la celebrazione la bara è stata portata nella Cripta delle Lacrime, così chiamata per aver custodito per secoli una immagine della Madonna delle Lacrime andata dispersa, dove riposano due vescovi di Ancona, Maccari e Bignamini e dove sono conservate le reliquie di San Giacomo Minore e del Beato Gabriele Ferretti, nonché l’antichissima reliquia di Santo Stefano giunta ad Ancona tra il III e IV secolo d.C. A seguire il feretro solamente i famigliari e le autorità. In un angolo della cripta, sopra un tappeto chiaro è stata posata la bara dopodiché monsignor Spina ha letto i testi delle esequie e benedetto la bara. Due sacerdoti l’anno poi ricoperta con un telo viola e posto ai suoi piedi un vaso di fiori. La bara resterà così nella cripta, a terra, in attesa che venga realizzato il sarcofago che la conterrà per gli anni futuri. Come qualcuno dei presenti ha detto: "Ora don Edo resterà per sempre con noi".